На Волині двоє хлопців отримали серйозні травми від розриву петарди
Сьогодні, 12:50
На Волині медики рятують двох хлопців, які постраждали від вибуху петарди.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"В останні роки новорічна канонада салютів уже не така популярна. Однак, незважаючи на заборону, багато волинян не розлюбили таку розвагу. Свята розпочалися і є постраждалі від вибуху петард.
Тільки за 9 січня є двоє потерпілих", - йдеться у повідомленні.
За інформацією, хлопець віком 14 років отримав опіки та множинні осколкові пошкодження кистей обох рук, другий хлопець, віком 22 роки, отримав пошкодження рук та термічний опік очного яблука.
Потерпілі госпіталізовані в лікувальні заклади області.
"Петарда - це досить небезпечна іграшка, у ній міститься невеликий проте потужний заряд пороху. Через використання бракованого виробу, або невмілого поводження бувають травми рук, очей, опіки. Крім того петарди можуть завдати шкоди органам слуху і навіть нервовій системі. Звук розриву заряду може пошкодити барабанні перетинки, викликати розлад нервової системи і навіть спровокувати напад тахікардії", - попередили медики.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"В останні роки новорічна канонада салютів уже не така популярна. Однак, незважаючи на заборону, багато волинян не розлюбили таку розвагу. Свята розпочалися і є постраждалі від вибуху петард.
Тільки за 9 січня є двоє потерпілих", - йдеться у повідомленні.
За інформацією, хлопець віком 14 років отримав опіки та множинні осколкові пошкодження кистей обох рук, другий хлопець, віком 22 роки, отримав пошкодження рук та термічний опік очного яблука.
Потерпілі госпіталізовані в лікувальні заклади області.
"Петарда - це досить небезпечна іграшка, у ній міститься невеликий проте потужний заряд пороху. Через використання бракованого виробу, або невмілого поводження бувають травми рук, очей, опіки. Крім того петарди можуть завдати шкоди органам слуху і навіть нервовій системі. Звук розриву заряду може пошкодити барабанні перетинки, викликати розлад нервової системи і навіть спровокувати напад тахікардії", - попередили медики.
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