На Волині двоє хлопців отримали серйозні травми від розриву петарди

На Волині медики рятують двох хлопців, які постраждали від вибуху петарди.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."В останні роки новорічна канонада салютів уже не така популярна. Однак, незважаючи на заборону, багато волинян не розлюбили таку розвагу. Свята розпочалися і є постраждалі від вибуху петард.Тільки за 9 січня є двоє потерпілих", - йдеться у повідомленні.За інформацією, хлопець віком 14 років отримав опіки та множинні осколкові пошкодження кистей обох рук, другий хлопець, віком 22 роки, отримав пошкодження рук та термічний опік очного яблука.Потерпілі госпіталізовані в лікувальні заклади області."Петарда - це досить небезпечна іграшка, у ній міститься невеликий проте потужний заряд пороху. Через використання бракованого виробу, або невмілого поводження бувають травми рук, очей, опіки. Крім того петарди можуть завдати шкоди органам слуху і навіть нервовій системі. Звук розриву заряду може пошкодити барабанні перетинки, викликати розлад нервової системи і навіть спровокувати напад тахікардії", - попередили медики.