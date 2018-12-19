У волинянки вкрали телефон, який вона залишила на столі





Про це повідомили на сайті



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 10 січня близько 12 години надійшло повідомлення від працівниці одного із комунальних підприємств міста про крадіжку мобільного телефону, який вона залишила на столі службового кабінету.



Того дня офісом підприємства блукав чоловік, який пропонував товар. Після того, як він пішов, у жінки зник телефон.



Правоохоронці зняли записи з камер спостереження та розшукують злодія.

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