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У волинянки вкрали телефон, який вона залишила на столі

У волинянки вкрали телефон, який вона залишила на столі
У працівниці одного із комунальних підприємств Володимира-Волинського вкрали телефон.

Про це повідомили на сайті Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 10 січня близько 12 години надійшло повідомлення від працівниці одного із комунальних підприємств міста про крадіжку мобільного телефону, який вона залишила на столі службового кабінету.

Того дня офісом підприємства блукав чоловік, який пропонував товар. Після того, як він пішов, у жінки зник телефон.

Правоохоронці зняли записи з камер спостереження та розшукують злодія.

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, крадіжка
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