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Вкрав шубу та техніку: у Луцьку затримали «домушника»

Вкрав шубу та техніку: у Луцьку затримали «домушника»
У Луцьку чоловік викрав із квартири місцевої мешканки телевізор, ноутбук та інші речі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У грудні 2018 року невідомий зловмисник проник до помешкання 28-річної лучанки звідки викрав телевізор, ноутбук «Asus», жіночу шубу та інші речі.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 36-річний житель обласного центру. Частину викрадених речей вилучили.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у житло.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, Волинь, Луцьк, поліція
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