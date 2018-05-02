Вкрав шубу та техніку: у Луцьку затримали «домушника»
Сьогодні, 14:51
У Луцьку чоловік викрав із квартири місцевої мешканки телевізор, ноутбук та інші речі.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У грудні 2018 року невідомий зловмисник проник до помешкання 28-річної лучанки звідки викрав телевізор, ноутбук «Asus», жіночу шубу та інші речі.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 36-річний житель обласного центру. Частину викрадених речей вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у житло.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У грудні 2018 року невідомий зловмисник проник до помешкання 28-річної лучанки звідки викрав телевізор, ноутбук «Asus», жіночу шубу та інші речі.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 36-річний житель обласного центру. Частину викрадених речей вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у житло.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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