Волинянину вручили нагороду за оборону Луганського аеропорту
Сьогодні, 10:48
Денису Киричуку, який служив у добровольчому батальйоні «Айдар» вручили нагрудний знак «За оборону Луганського аеропорту».
Нагороду вручив керівник Відокремленого підрозділу «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в Ковелі Юрій Ганджала у п’ятницю, 12 січня.
Денис Киричук – мешканець Камінь-Каширського, півроку прослужив
у добровольчому батальйоні «Айдар» та був сапером у другій афганській роті.
Брав участь у гарячих боях за Красний Яр, Кримське, луганський аеропорт. Отримав поранення та дві контузії. Після першої відмовився від госпіталізації, проте друга контузія, отримана у Кримському, завадила подальшій службі. Зараз чоловік знаходиться у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Саме там чоловіку і вручили нагрудний знак «За оборону Луганського аеропорту».
На врученні був також присутній заступник голови обласного осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Андрій Косаревич. Він розповів, що контузію Денис Киричук отримав, коли під час вибуху міни накривав побратима власним тілом.
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Нагороду вручив керівник Відокремленого підрозділу «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в Ковелі Юрій Ганджала у п’ятницю, 12 січня.
Денис Киричук – мешканець Камінь-Каширського, півроку прослужив
у добровольчому батальйоні «Айдар» та був сапером у другій афганській роті.
Брав участь у гарячих боях за Красний Яр, Кримське, луганський аеропорт. Отримав поранення та дві контузії. Після першої відмовився від госпіталізації, проте друга контузія, отримана у Кримському, завадила подальшій службі. Зараз чоловік знаходиться у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Саме там чоловіку і вручили нагрудний знак «За оборону Луганського аеропорту».
На врученні був також присутній заступник голови обласного осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Андрій Косаревич. Він розповів, що контузію Денис Киричук отримав, коли під час вибуху міни накривав побратима власним тілом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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