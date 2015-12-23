Волинянину вручили нагороду за оборону Луганського аеропорту

, який служив у добровольчому батальйоні «Айдар» вручили нагрудний знак «За оборону Луганського аеропорту».Нагороду вручив керівник Відокремленого підрозділу «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в Ковеліу п’ятницю, 12 січня.Денис Киричук – мешканець Камінь-Каширського, півроку прослуживу добровольчому батальйоні «Айдар» та був сапером у другій афганській роті.Брав участь у гарячих боях за Красний Яр, Кримське, луганський аеропорт. Отримав поранення та дві контузії. Після першої відмовився від госпіталізації, проте друга контузія, отримана у Кримському, завадила подальшій службі. Зараз чоловік знаходиться у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Саме там чоловіку і вручили нагрудний знак «За оборону Луганського аеропорту».На врученні був також присутній заступник голови обласного осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України». Він розповів, що контузію Денис Киричук отримав, коли під час вибуху міни накривав побратима власним тілом.