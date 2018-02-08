вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В акції від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка*

В акції від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка*
Акція «Шукайте друга» від Будівельної компанії «Інвестор» триває. Чимало покупців, які порадили своїм друзям придбати житло від «Інвестора», вже отримали свої подарунки – сертифікати на купівлю техніки.

Нагадаємо, за умовами, люди, які порадять своїм друзям придбати житло у цієї Будівельної компанії, отримають сертифікат на 5 тисяч гривень у магазині «Фокстрот». Аналогічний сертифікат отримають і покупці квартири, - інформує Перший.

Нещодавно в акції взяла участь популярна луцька Інстаграм-блогерка Лєрка-Цукерка. Вона порекомендувала своїм друзям придбати житло у одному із житлових комплексів компанії. І отримала подарунок – сертифікат на купівлю техніки в «Фокстроті».

В акції від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка*

Які ж умови акції?

Акція триває до 31 січня 2019 року. Купівля житла має відбутись саме протягом цього періоду.

У ній беруть участь покупці, які раніше придбати житло у «Інвестора». Якщо вони порекомендують своїм знайомим, рідним чи колегам зробити так само, і ті прислухаються до поради, тоді обидві сторони отримують сертифікат на 10 тисяч гривень (по 5 тисяч гривень кожному).

Використати його можна у магазині «Фокстрот».

За словами маркетологині компанії Ірини Новосад, «Інвестор» започаткував цю акцію для того, щоб допомогти людям, які шукають житло, отримати переконливі рекомендації від друзів та людей, яким вони довіряють.

«Часто ми навіть не задумуємося, що наші поради, наші рекомендації можуть комусь допомогти зробити важливий вибір. Інша справа – знаєш, що і другу допоможеш, і сам подарунок отримаєш», – розповіла вона.

Куди звертатись?

У відділи продажу:

за телефоном:

096 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Партнер акції – магазин «Фокстрот»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, акція, подарунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька приміщення Нацбанку передали прикордонникам
Сьогодні, 13:28
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Сьогодні, 12:47
В акції від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка*
Сьогодні, 12:30
«Я тепер кожну мить сприймаю як подарунок», – лучанка з пересадженим серцем індуса
Сьогодні, 12:20
Мріє про мотоцикл: син волинського Героя святкує день народження
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
«Інвестор» до Дня закоханих підготував сюрприз* «Інвестор» до Дня закоханих підготував сюрприз*
08 лютий, 2018, 16:00
«Інвестор» до 8 Березня підготував сюрприз* «Інвестор» до 8 Березня підготував сюрприз*
06 березень, 2018, 20:17
Лучанка виграла приз вартістю 50 тисяч гривень. ФОТО Лучанка виграла приз вартістю 50 тисяч гривень. ФОТО
26 лютий, 2018, 15:47
У Ковелі дітям бійців АТО компанія «Інвестор» подарувала путівки в патріотичний табір. ФОТО У Ковелі дітям бійців АТО компанія «Інвестор» подарувала путівки в патріотичний табір. ФОТО
21 червень, 2016, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, де у Луцьку зафіксували спалахи кору
11 січень, 20:37
 1
У ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:23
 0
Смертельна аварія на трасі Луцьк-Ковель: легковик зіткнувся з бусом. ФОТО
Сьогодні, 13:36
 0
У центрі Луцька приміщення Нацбанку передали прикордонникам
Сьогодні, 13:28
 0
Через потужний вибух у Парижі постраждали 20 людей. ФОТО
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8