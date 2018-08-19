В одному з волинських районів зменшилася народжуваність
Сьогодні, 18:18
У 2018 році у Камінь-Каширському районі народилося на 42 дитини менше, ніж у 2017.
Загалом загалом в районі зареєстровано народжень 795 дітей (у 2017 році –837), - повідомляє Район.Камінь-Каширський.
Серед них 410 – хлопчиків, 384 – дівчинки.
Разом з тим, смертність у Камінь-Каширському районі у 2018 році у порівнянні з попереднім роком збільшилася. За даними Камінь-Каширського РВ ДРАЦС вона становила 810 осіб (у 2017 році померло – 747 людей).
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Загалом загалом в районі зареєстровано народжень 795 дітей (у 2017 році –837), - повідомляє Район.Камінь-Каширський.
Серед них 410 – хлопчиків, 384 – дівчинки.
Разом з тим, смертність у Камінь-Каширському районі у 2018 році у порівнянні з попереднім роком збільшилася. За даними Камінь-Каширського РВ ДРАЦС вона становила 810 осіб (у 2017 році померло – 747 людей).
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