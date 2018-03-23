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На Волині на смерть замерз чоловік

На Волині на смерть замерз чоловік
На Камінь-Каширщині знайшли тіло чоловіка, який помер від переохолодження на вулиці.

55-річний чоловік був уродженцем села Ворокомле, - повідомляє Район.Камінь-Каширський з посиланням на відділ місцевої поліції.

Чоловіка знайшли на вулиці минулого тижня.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час морозів і берегтися від переохолодження.

Найголовніше – не вживати алкогольних напоїв, алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла, і в той же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження.

Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. А людям похилого віку у період морозів краще утриматися від тривалого перебування на вулиці.


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Теги: смерть, мороз, небезпека
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