На Волині на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 20:30
На Камінь-Каширщині знайшли тіло чоловіка, який помер від переохолодження на вулиці.
55-річний чоловік був уродженцем села Ворокомле, - повідомляє Район.Камінь-Каширський з посиланням на відділ місцевої поліції.
Чоловіка знайшли на вулиці минулого тижня.
Рятувальники закликають громадян бути обережними під час морозів і берегтися від переохолодження.
Найголовніше – не вживати алкогольних напоїв, алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла, і в той же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження.
Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. А людям похилого віку у період морозів краще утриматися від тривалого перебування на вулиці.
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55-річний чоловік був уродженцем села Ворокомле, - повідомляє Район.Камінь-Каширський з посиланням на відділ місцевої поліції.
Чоловіка знайшли на вулиці минулого тижня.
Рятувальники закликають громадян бути обережними під час морозів і берегтися від переохолодження.
Найголовніше – не вживати алкогольних напоїв, алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла, і в той же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження.
Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. А людям похилого віку у період морозів краще утриматися від тривалого перебування на вулиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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