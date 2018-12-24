Відомий волинський «кіборг» відзначає другий день народження

Вадим Ваврищук. Річ у тім, що цього дня 4 роки тому побратими врятували Вадима від смерті.



Про це йдеться на сторінці творчої ініціативи "Мірко Саблич" у



"Хоч за паспортом Вадим Ваврищук народився 15 червня – день народження святкує сьогодні. Річ у тім, що в цей день чотири роки тому його з важкою контузією витягнули з диспетчерської вежі Донецького аеропорту побратими-"кіборги", - йдеться в дописі.





Довідка:



Закінчив Луцьку гімназію № 4, Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Служив начальником прикордонної застави. З армії мусив піти.



В часи війни зголосився добровольцем 3 березня 2014-го, проте призвали в середині літа, 80-та аеромобільна бригада. 16 грудня зайшли в селище Піски, жити доводилося у підвалах.



Брав участь у обороні Донецького аеропорту, де перебував 21 день — з 23 грудня 2014-го, діставалися з приниженням через блокпост терористів.



Комендант диспетчерської вежі Донецького аеропорту, в кінці грудня відбили атаку, з трьох десятків терористів живими вернулися 3.



З 1 на 2 січня відбили ще один потужний наступ. 13 січня 2015-го в бою контужений, лікувався у Луцькому військовому госпіталі.

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