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Відомий волинський «кіборг» відзначає другий день народження

Відомий волинський «кіборг» відзначає другий день народження
Сьогодні, 13 січня, свій другий день народження відзначає "кіборг" з Волині Вадим Ваврищук. Річ у тім, що цього дня 4 роки тому побратими врятували Вадима від смерті.

Про це йдеться на сторінці творчої ініціативи "Мірко Саблич" у facebook.

"Хоч за паспортом Вадим Ваврищук народився 15 червня – день народження святкує сьогодні. Річ у тім, що в цей день чотири роки тому його з важкою контузією витягнули з диспетчерської вежі Донецького аеропорту побратими-"кіборги", - йдеться в дописі.


Довідка:

Закінчив Луцьку гімназію № 4, Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Служив начальником прикордонної застави. З армії мусив піти.

В часи війни зголосився добровольцем 3 березня 2014-го, проте призвали в середині літа, 80-та аеромобільна бригада. 16 грудня зайшли в селище Піски, жити доводилося у підвалах.

Брав участь у обороні Донецького аеропорту, де перебував 21 день — з 23 грудня 2014-го, діставалися з приниженням через блокпост терористів.

Комендант диспетчерської вежі Донецького аеропорту, в кінці грудня відбили атаку, з трьох десятків терористів живими вернулися 3.

З 1 на 2 січня відбили ще один потужний наступ. 13 січня 2015-го в бою контужений, лікувався у Луцькому військовому госпіталі.

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Теги: Вадим Ваврищук, кіборг, день народження
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