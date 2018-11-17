вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» відбудеться вечірка до Дня студента*

У «Промені» відбудеться вечірка до Дня студента*
25 січня у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», о 21:00 відбудеться ще одна студентська вечірка.

Минулого разу студентам дуже сподобалось і Grand Central вирішили влаштувати розваги повторно, адже найяскравіші емоцій та кращі моменти ми переживаємо саме під час студентського життя.

На вечірці розважатимуть улюблені: Dj Slavniy, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.

На заході будуть конкурси з подарунками на розваги.

Вхід вільний.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, вечірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО
Сьогодні, 16:08
Волинська митниця перерахувала до держбюджету більше десяти мільярдів гривень
Сьогодні, 15:55
У «Промені» відбудеться вечірка до Дня студента*
Сьогодні, 15:51
За останній тиждень на Волині – сотня хворих на кір. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
У луцькому «Промені» відкрили караоке.ФОТО У луцькому «Промені» відкрили караоке.ФОТО
17 листопад, 2018, 09:04
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
12 березень, 2018, 17:25
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS* У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 13:13
Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»* Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*
13 січень, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
13 січень, 11:47
 2
У Польщі помер мер Гданська після замаху на концерті
Сьогодні, 16:16
 0
За розбудову ПЦУ Порошенко нагородив орденом екс-керівника єпархії на Волині
Сьогодні, 16:10
 0
Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО
Сьогодні, 16:08
 0
Волинська митниця перерахувала до держбюджету більше десяти мільярдів гривень
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8