У «Промені» відбудеться вечірка до Дня студента*





Минулого разу студентам дуже сподобалось і Grand Central вирішили влаштувати розваги повторно, адже найяскравіші емоцій та кращі моменти ми переживаємо саме під час студентського життя.



На вечірці розважатимуть улюблені: Dj Slavniy, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.



На заході будуть конкурси з подарунками на розваги.



Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 січня у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», о 21:00 відбудеться ще одна студентська вечірка.Минулого разу студентам дуже сподобалось і Grand Central вирішили влаштувати розваги повторно, адже найяскравіші емоцій та кращі моменти ми переживаємо саме під час студентського життя.На вечірці розважатимуть улюблені: Dj Slavniy, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.На заході будуть конкурси з подарунками на розваги.Вхід вільний.

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