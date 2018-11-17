У «Промені» відбудеться вечірка до Дня студента*
Сьогодні, 15:51
25 січня у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», о 21:00 відбудеться ще одна студентська вечірка.
Минулого разу студентам дуже сподобалось і Grand Central вирішили влаштувати розваги повторно, адже найяскравіші емоцій та кращі моменти ми переживаємо саме під час студентського життя.
На вечірці розважатимуть улюблені: Dj Slavniy, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.
На заході будуть конкурси з подарунками на розваги.
Вхід вільний.
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Минулого разу студентам дуже сподобалось і Grand Central вирішили влаштувати розваги повторно, адже найяскравіші емоцій та кращі моменти ми переживаємо саме під час студентського життя.
На вечірці розважатимуть улюблені: Dj Slavniy, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.
На заході будуть конкурси з подарунками на розваги.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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