На Волині двоє жінок стали матерями-героїнями

Віра Воробчук та Ольга Хлопенюк із Заріччя, що на Волині, нещодавно удостоїлися почесного звання «Мати-героїня».14 січня цю високу нагороду їм вручили голова райдержадміністрації Наталія Василець та голова районної ради Роман Гук, - повідомили у Володимир-Волинській РДА."Мої досягнення – це сім’я і діти, якими я пишаюся", - зазначає у розмові Віра Воробчук.Віра Анастасіївна та Валерій Євгенович Воробчуки виховують п’ятеро дітей: троє синів та дві доньки. Найстаршому синові Валентину 31 рік, а наймолодшій, Анастасії, - 13.Завдячуючи батькам уже четверо здобули хорошу освіту та впевнено крокують по життю.Троє із дітей пані Віри створили власні сім’ї, тож за великий родинний стіл сідають разом із зятем, невістками та онуками. Та при цьому, повсякчас, за словами Віри Анастасіївни, вони, як батьки, намагаються допомогти уже дорослим дітям мудрою порадою у роботі, родинному житті, суспільній діяльності, а школярці Насті – у навчанні.У власних родинах усі продовжують зберігати добрі традиції та затишок батьківської оселі.Прекрасно відгукуються односельчани і колеги по роботі й про Ольгу Хлопенюк. Офіційно матір’ю-героїнею вона стала у 41 рік та для знайомих вона – давно мати-героїня. Адже народила й виховує шістьох дітей: троє синів та троє доньок. Усі вони ще школярі. Тож, як зазначає пані Оля, багато часу приділяють їх вихованню та навчанню."Старший син Назар у мене спортсмен, активний учасник усіх спортивних змагань. Троє менших навчаються у музичній школі", - із гордістю розповідає Ольга Леонідівна.Тішиться жінка і їх високими оцінками у школі та тим, що вони мають чимало друзів.Вітаючи матерів-героїнь з присвоєнням почесного звання України, Наталія Василець побажала жінкам якомога більше хороших світлих днів у їхньому житті, довголіття, благополуччя, родинного тепла та радості від дітей та усіх оточуючих."Справжній героїзм жінки полягає у самовідданості, у тому, що все краще вона віддає дітям. Адже бути матір’ю – це не лише велике щастя, а й велика відповідальність, щоденна нелегка праця. Тож щиро бажаю, щоб доля слала вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов були вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно захищає від усіх негараздів, а радість материнства окрилює ваші душі", - зазначила очільниця краю.