вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині двоє жінок стали матерями-героїнями

На Волині двоє жінок стали матерями-героїнями
Віра Воробчук та Ольга Хлопенюк із Заріччя, що на Волині, нещодавно удостоїлися почесного звання «Мати-героїня».

14 січня цю високу нагороду їм вручили голова райдержадміністрації Наталія Василець та голова районної ради Роман Гук, - повідомили у Володимир-Волинській РДА.

"Мої досягнення – це сім’я і діти, якими я пишаюся", - зазначає у розмові Віра Воробчук.

Віра Анастасіївна та Валерій Євгенович Воробчуки виховують п’ятеро дітей: троє синів та дві доньки. Найстаршому синові Валентину 31 рік, а наймолодшій, Анастасії, - 13.

Завдячуючи батькам уже четверо здобули хорошу освіту та впевнено крокують по життю.

Троє із дітей пані Віри створили власні сім’ї, тож за великий родинний стіл сідають разом із зятем, невістками та онуками. Та при цьому, повсякчас, за словами Віри Анастасіївни, вони, як батьки, намагаються допомогти уже дорослим дітям мудрою порадою у роботі, родинному житті, суспільній діяльності, а школярці Насті – у навчанні.

У власних родинах усі продовжують зберігати добрі традиції та затишок батьківської оселі.

Прекрасно відгукуються односельчани і колеги по роботі й про Ольгу Хлопенюк. Офіційно матір’ю-героїнею вона стала у 41 рік та для знайомих вона – давно мати-героїня. Адже народила й виховує шістьох дітей: троє синів та троє доньок. Усі вони ще школярі. Тож, як зазначає пані Оля, багато часу приділяють їх вихованню та навчанню.

"Старший син Назар у мене спортсмен, активний учасник усіх спортивних змагань. Троє менших навчаються у музичній школі", - із гордістю розповідає Ольга Леонідівна.

Тішиться жінка і їх високими оцінками у школі та тим, що вони мають чимало друзів.

Вітаючи матерів-героїнь з присвоєнням почесного звання України, Наталія Василець побажала жінкам якомога більше хороших світлих днів у їхньому житті, довголіття, благополуччя, родинного тепла та радості від дітей та усіх оточуючих.

"Справжній героїзм жінки полягає у самовідданості, у тому, що все краще вона віддає дітям. Адже бути матір’ю – це не лише велике щастя, а й велика відповідальність, щоденна нелегка праця. Тож щиро бажаю, щоб доля слала вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов були вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно захищає від усіх негараздів, а радість материнства окрилює ваші душі", - зазначила очільниця краю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: матір-героїня, звання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині провели 5 обшуків і знайшли нелегальних автозапчастин на 10 мільйонів
Сьогодні, 09:31
Вбивство мера Гданська: підозрюваного заарештували на три місяці
Сьогодні, 09:30
На Волині двоє жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 09:26
28 травмованих, 2 п'яних і 9 немовлят: святкові підсумки тижня у лікарні на Волині
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
На Ратнівщині 14 жінок стали матерями-героїнями На Ратнівщині 14 жінок стали матерями-героїнями
11 липень, 2018, 18:13
Дві лучанки отримали звання «Мати-героїня» Дві лучанки отримали звання «Мати-героїня»
16 січень, 2018, 09:53
Звання «Мати-героїня» пропонують присвоїти одразу двом лучанкам Звання «Мати-героїня» пропонують присвоїти одразу двом лучанкам
19 грудень, 2018, 06:39
Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
07 грудень, 2018, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Жодного разу не пошкодував, що пішов воювати за Україну», – грузин з волинської бригади
Сьогодні, 10:40
 0
Волинський студент-мандрівник розповів, як відвідав 47 країн за 2 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
 0
У Латвії знайшли більше 2 тонн кокаїну в ящиках з бананами
Сьогодні, 10:13
 0
У «Промені» відбудеться вечірка-конкурс LOL*
Сьогодні, 10:02
 0
На Волині у храмі, який перейшов до ПЦУ, відбулось богослужіння
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8