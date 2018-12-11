У Луцьку ввечері п'яний водій вилетів на «зустрічку» та протаранив Ford. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Вночі на території обслуговування управління патрульної поліції у Волинській області зафіксували 6 випадків керування авто у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Наприклад, керманич авто Ford Escort в місті Луцьку на перехресті вулиць Рівненська - Електроапаратна повертаючи ліворуч не пропустив автомобілю Skoda Superb, який рухався в зустрічному напрямку, та спричинив зіткнення.
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Патрульні виявили у чоловіка ознаки сп'яніння. Водій погодився пройти тест на місці у встановленому законом порядку у присутності двох свідків.
Результат виявився позитивним - 2,33% проміле.
На водія складено два протоколи:
Стаття 130 КУпАП (Керування транспортним засобами,
які перебувають у стані алкогольного спяніння.)
Стаття 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Наприклад, керманич авто Ford Escort в місті Луцьку на перехресті вулиць Рівненська - Електроапаратна повертаючи ліворуч не пропустив автомобілю Skoda Superb, який рухався в зустрічному напрямку, та спричинив зіткнення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку зіткнулися SKODA і ВАЗ. ФОТО
Патрульні виявили у чоловіка ознаки сп'яніння. Водій погодився пройти тест на місці у встановленому законом порядку у присутності двох свідків.
Результат виявився позитивним - 2,33% проміле.
На водія складено два протоколи:
Стаття 130 КУпАП (Керування транспортним засобами,
які перебувають у стані алкогольного спяніння.)
Стаття 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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