У Луцьку ввечері п'яний водій вилетів на «зустрічку» та протаранив Ford. ФОТО

Вночі на території обслуговування управління патрульної поліції у Волинській області зафіксували 6 випадків керування авто у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.Наприклад, керманич авто Ford Escort в місті Луцьку на перехресті вулиць Рівненська - Електроапаратна повертаючи ліворуч не пропустив автомобілю Skoda Superb, який рухався в зустрічному напрямку, та спричинив зіткнення.Патрульні виявили у чоловіка ознаки сп'яніння. Водій погодився пройти тест на місці у встановленому законом порядку у присутності двох свідків.Результат виявився позитивним - 2,33% проміле.На водія складено два протоколи:Стаття 130 КУпАП (Керування транспортним засобами,які перебувають у стані алкогольного спяніння.)Стаття 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)