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Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО

Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
У кафедральному соборі Святої Трійці відбувається богослужіння за участю Петра Порошенка.

Служба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.

На богослужінні присутні також патріарх Філарет, який очолює службу, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.

Протягом усього богослужіння лучани можуть на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.

Служба транслюється на великому екрані, який розташований на території собору.

Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО





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Теги: Президент, Томос, Луцьк, Петро Порошенко, Філарет
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Коментарі 1
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А де "влада" міста?
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