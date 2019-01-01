Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО

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У кафедральному соборі Святої Трійці відбувається богослужіння за участю Петра Порошенка.
Служба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.
На богослужінні присутні також патріарх Філарет, який очолює службу, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.
Протягом усього богослужіння лучани можуть на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.
Служба транслюється на великому екрані, який розташований на території собору.
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Служба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.
На богослужінні присутні також патріарх Філарет, який очолює службу, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.
Протягом усього богослужіння лучани можуть на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.
Служба транслюється на великому екрані, який розташований на території собору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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