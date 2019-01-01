Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО

Петра Порошенка.



Служба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.



На богослужінні присутні такожМихаїл, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.



Протягом усього богослужіння лучани можуть на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.



Служба транслюється на великому екрані, який розташований на території собору.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кафедральному соборі Святої Трійці відбувається богослужіння за участюСлужба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.На богослужінні присутні також патріарх Філарет , який очолює службу, митрополит Луцький і Волинський, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.Протягом усього богослужіння лучани можуть на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.Служба транслюється на великому екрані, який розташований на території собору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію