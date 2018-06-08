Це відверта брехня, – Волинська ОДА про нібито звезених до Порошенка бюджетників

Петром Порошенком звозили чиновників та бюджетників.



Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем з цього приводу до Волинської облдержадміністрації. Ситуацію прокоментував заступник голови Денис П’ятигорець.



«Інформація про те, що на зустріч завозились чиновники не відповідає дійсності. Я розумію бажання ЗМІ, які належать політичній силі, що висунула свого кандидата на вибори, висвітлити все в негативі. Але це іноді переходить всі межі, коли в новинах замість відображення реальності транслюють відверту брехню. Ніхто ніяких чиновників не звозив. Всі працюють на своїх робочих місяцях, і в цьому можна переконатися журналістам, просто завітавши в державні установи. Я був на площі та бачив, як журналісти цих видань підходили до людей та розпитували в них, чи вони не чиновники, і потім розчаровані відповіддю шукали іншу «жертву» своєї провокації. Але якщо тобі реальність не підходить, бо твої керівники диктують тобі інші завдання, то можна показати все, що завгодно. Але волиняни вже давно розібралися, хто є хто у волинській журналістиці. Вже навіть прислів’я є: «Якщо про тебе погано показали на «Аверсі», то ти точно порядна людина», - заявив заступник голови ОДА.



Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, у Луцьк приїхали Президент України Петро Порошенко та Філарет.



Станом на 12.50 у кафедральному соборі Святої Трійці відбувається богослужіння за участю Петра Порошенка та патріарха Філарета, який очолює службу, митрополита Луцького і Волинського Михаїла, військових капеланів, волинського духовенства та жителів міста.



Протягом усього богослужіння лучани можуть на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У деяких волинських ЗМІ з'явилася інформація про те, що на зустріч з Президентом Українизвозили чиновників та бюджетників.Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарем з цього приводу до Волинської облдержадміністрації. Ситуацію прокоментував заступник голови«Інформація про те, що на зустріч завозились чиновники не відповідає дійсності. Я розумію бажання ЗМІ, які належать політичній силі, що висунула свого кандидата на вибори, висвітлити все в негативі. Але це іноді переходить всі межі, коли в новинах замість відображення реальності транслюють відверту брехню. Ніхто ніяких чиновників не звозив. Всі працюють на своїх робочих місяцях, і в цьому можна переконатися журналістам, просто завітавши в державні установи. Я був на площі та бачив, як журналісти цих видань підходили до людей та розпитували в них, чи вони не чиновники, і потім розчаровані відповіддю шукали іншу «жертву» своєї провокації. Але якщо тобі реальність не підходить, бо твої керівники диктують тобі інші завдання, то можна показати все, що завгодно. Але волиняни вже давно розібралися, хто є хто у волинській журналістиці. Вже навіть прислів’я є: «Якщо про тебе погано показали на «Аверсі», то ти точно порядна людина», - заявив заступник голови ОДА.Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, у Луцьк приїхали Президент Українита патріарх Православної церкви України Станом на 12.50 у кафедральному соборі Святої Трійціза участю Петра Порошенка та патріарха Філарета, який очолює службу, митрополита Луцького і Волинського Михаїла, військових капеланів, волинського духовенства та жителів міста.Протягом усього богослужіння лучани можуть на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.

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