Будьте обережні: волинян попереджають про ожеледицю на дорогах

На Волині знову випав сніг, тож роботи по розчищенню автомобільних доріг державного значення тривають.Відтак, проїзд забезпечено, проте, дорожнє покриття місцями ще засніжене, - інформують у прес-службі автомобільних доріг у Волинській області.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології сьогодні, 16 січня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, температура повітря вдень від -2º до +3ºС. 17 січня істотних опадів не очікується, температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень від 1º морозу до 4º тепла.Внаслідок таких погодних умов на автодорогах можлива ожеледиця, тож водіїв просять бути уважними та обережними.