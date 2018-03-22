Будьте обережні: волинян попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 11:00
На Волині знову випав сніг, тож роботи по розчищенню автомобільних доріг державного значення тривають.
Відтак, проїзд забезпечено, проте, дорожнє покриття місцями ще засніжене, - інформують у прес-службі автомобільних доріг у Волинській області.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології сьогодні, 16 січня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, температура повітря вдень від -2º до +3ºС. 17 січня істотних опадів не очікується, температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень від 1º морозу до 4º тепла.
Внаслідок таких погодних умов на автодорогах можлива ожеледиця, тож водіїв просять бути уважними та обережними.
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Відтак, проїзд забезпечено, проте, дорожнє покриття місцями ще засніжене, - інформують у прес-службі автомобільних доріг у Волинській області.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології сьогодні, 16 січня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, температура повітря вдень від -2º до +3ºС. 17 січня істотних опадів не очікується, температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень від 1º морозу до 4º тепла.
Внаслідок таких погодних умов на автодорогах можлива ожеледиця, тож водіїв просять бути уважними та обережними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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