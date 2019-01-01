У «Промені» пропонують особливе меню для найменших відвідувачів*
Сьогодні, 11:48
Найбільша радість і причина найсерйозніших переживань – наша малеча. Нагодувати її буває дуже складно, а от витримувати вітамінний баланс необхідно. Особливо це важливо під час відпочинку. В РЦ «Промінь» малеча має можливість розважатися і якісно харчуватися одночасно.
На другому поверсі розташувалося дитяче «Чорничне кафе». В його меню їжа створена спеціально для малюків. Хоча й про матусь в закладі не забули. Тут найменші гості розважального центру можуть ласувати стравами «Як готує мама».
Також меню передбачає страви «Тоді, коли я з татом» і «Те, що я люблю». Назви говорять самі за себе – шеф-кухарі передбачили будь-які забаганки малечі. Будь-яка страва, навіть піца чи бургер, готуються з огляду на потреби та особливості дитячого організму.
В «Чорничному кафе» полюбляють святкувати дитячі дні народження. До того ж, заклад пропонує знижку -20% на святкові торти та десерти.
Де шукати? В РЦ «Промінь» на 2-му поверсі.
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На другому поверсі розташувалося дитяче «Чорничне кафе». В його меню їжа створена спеціально для малюків. Хоча й про матусь в закладі не забули. Тут найменші гості розважального центру можуть ласувати стравами «Як готує мама».
Також меню передбачає страви «Тоді, коли я з татом» і «Те, що я люблю». Назви говорять самі за себе – шеф-кухарі передбачили будь-які забаганки малечі. Будь-яка страва, навіть піца чи бургер, готуються з огляду на потреби та особливості дитячого організму.
В «Чорничному кафе» полюбляють святкувати дитячі дні народження. До того ж, заклад пропонує знижку -20% на святкові торти та десерти.
Де шукати? В РЦ «Промінь» на 2-му поверсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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