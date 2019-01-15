Путін взяв Лукашенка за горло, – Ігор Лапін

Ігор Лапін прокоментував зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з Віктором Медведчуком.



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Під час зустрічі Лукашенко цікавився в Медведчука війною на Донбасі та внутрішньо-політичною ситуацією в Україні та назвав війну на Донбасі “непорозумінням”, яке потрібно закінчувати. Окрім того, обговорили необхідність «якнайшвидшого врегулювання конфлікту в Україні.



У свою чергу Медведчук заявив про істотну роль Білорусі в мирному врегулюванні на Донбасі та безальтернативності Мінських угод.



Народний депутат України Ігор Лапін переконаний, що Лукашенку була необхідна інформація про Україну аби зрозуміти, що його чекає.



«Я думаю, що інформація про Україну Лукашенку потрібна була, як приклад, що його чекає. Тому що, він сказав: «А» говорячі про можливий союз з Росією і зараз розуміє, які наслідки будуть, якщо не продовжить говорити Б. Лукашенку не вийде розвернутись в сторону Європи та демократичних цінностей, тому що Путін вже «взяв його за горло». Маючи цю інформацію, Лукашенко прекрасно це розуміє», – сказав народний депутат в ефірі телеканалу ZIK.



Також, Лапін пояснив, що згідно білоруських законів, в Лукашенка останній термін президентства. І в Путіна, згідно російського законодавства, також останній термін.



«Якщо буде новий союз – в Путіна знову є шанс – нова держава і можна два рази балотуватися на пост президента. Натомість, Лукашенко нічого взамін не отримує. Він може отримати лише гарантію особистої недоторканності. Але, вже впливу на процеси в Білорусі мати не буде. І от цей сценарій, мені здається, сьогодні турбує білоруського президента, тому що Путін розуміє навіщо йому цей союз», – додав Лапін.



Парламентар вважає, що це якраз була емоційна підготовка аби отримати інформацію і, можливо, саме це роздратувало білоруського президента.



«Я не думаю, що Медведчук має великий вплив на Путіна, хоча вони і куми, але певні тези які були озвучені і є цей сценарій. Проте, у Кремлі постійно заявляють, що президент РФ Володимир Путін підтримує постійні контакти з Медведчуком», – сказав нардеп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат Українипрокоментував зустріч президента БілорусіПро це пише ВАР Під час зустрічі Лукашенко цікавився в Медведчука війною на Донбасі та внутрішньо-політичною ситуацією в Україні та назвав війну на Донбасі “непорозумінням”, яке потрібно закінчувати. Окрім того, обговорили необхідність «якнайшвидшого врегулювання конфлікту в Україні.У свою чергу Медведчук заявив про істотну роль Білорусі в мирному врегулюванні на Донбасі та безальтернативності Мінських угод.Народний депутат України Ігор Лапін переконаний, що Лукашенку була необхідна інформація про Україну аби зрозуміти, що його чекає.«Я думаю, що інформація про Україну Лукашенку потрібна була, як приклад, що його чекає. Тому що, він сказав: «А» говорячі про можливий союз з Росією і зараз розуміє, які наслідки будуть, якщо не продовжить говорити Б. Лукашенку не вийде розвернутись в сторону Європи та демократичних цінностей, тому що Путін вже «взяв його за горло». Маючи цю інформацію, Лукашенко прекрасно це розуміє», – сказав народний депутат в ефірі телеканалу ZIK.Також, Лапін пояснив, що згідно білоруських законів, в Лукашенка останній термін президентства. І в Путіна, згідно російського законодавства, також останній термін.«Якщо буде новий союз – в Путіна знову є шанс – нова держава і можна два рази балотуватися на пост президента. Натомість, Лукашенко нічого взамін не отримує. Він може отримати лише гарантію особистої недоторканності. Але, вже впливу на процеси в Білорусі мати не буде. І от цей сценарій, мені здається, сьогодні турбує білоруського президента, тому що Путін розуміє навіщо йому цей союз», – додав Лапін.Парламентар вважає, що це якраз була емоційна підготовка аби отримати інформацію і, можливо, саме це роздратувало білоруського президента.«Я не думаю, що Медведчук має великий вплив на Путіна, хоча вони і куми, але певні тези які були озвучені і є цей сценарій. Проте, у Кремлі постійно заявляють, що президент РФ Володимир Путін підтримує постійні контакти з Медведчуком», – сказав нардеп.

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