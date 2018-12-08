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«Рогатий» Луцьк: які тролейбуси курсували містом півстоліття тому

«Рогатий» Луцьк: які тролейбуси курсували містом півстоліття тому
У мережі з'явилися архівні фото тролейбусів, які курсували Луцьком у 70-х роках минулого століття.

Знімки оприлюднив Юрій Лісінчук у спільноті "Збережемо древній Луцьк".

"Фото тролейбусів на вулицях Луцька, 70-і роки. Джерело: Державний кіно-фото архів ім.Пшеничного, А.Вількович (Київ)" - йдеться у дописі.

На чорно-білих світлинах можна упізнати краєвиди Луцька, а на напівпорожніх дорогах побачити "рогатий" транспорт.

«Рогатий» Луцьк: які тролейбуси курсували містом півстоліття тому
«Рогатий» Луцьк: які тролейбуси курсували містом півстоліття тому

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Теги: історія, фото
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