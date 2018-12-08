«Рогатий» Луцьк: які тролейбуси курсували містом півстоліття тому
Сьогодні, 14:33
У мережі з'явилися архівні фото тролейбусів, які курсували Луцьком у 70-х роках минулого століття.
Знімки оприлюднив Юрій Лісінчук у спільноті "Збережемо древній Луцьк".
"Фото тролейбусів на вулицях Луцька, 70-і роки. Джерело: Державний кіно-фото архів ім.Пшеничного, А.Вількович (Київ)" - йдеться у дописі.
На чорно-білих світлинах можна упізнати краєвиди Луцька, а на напівпорожніх дорогах побачити "рогатий" транспорт.
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Знімки оприлюднив Юрій Лісінчук у спільноті "Збережемо древній Луцьк".
"Фото тролейбусів на вулицях Луцька, 70-і роки. Джерело: Державний кіно-фото архів ім.Пшеничного, А.Вількович (Київ)" - йдеться у дописі.
На чорно-білих світлинах можна упізнати краєвиди Луцька, а на напівпорожніх дорогах побачити "рогатий" транспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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