У Луцьку з кранів тектиме свята вода

Лучан кличуть на святкове освячення води за участю владики Михаїла.У суботу, 19 січня, на території підприємства КП «Луцькводоканал» відбудеться традиційне освячення Хрещенської води, участь в якому візьме Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомили у "Луцькводоканалі".Дійство розпочнеться приблизно о 12-12:30 19 грудня."Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до Богослужіння та освячення води, розділивши одне із найбільших християнських свят – Водохреща. До спільної молитви та освячення долучиться також настоятель Церкви Івана Золотоустого Отець Петро (Атаманів). Вшануймо разом свято Хрещення Господнього – третього і завершального великого свята Різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща. Від найдавніших часів християнська Церква вважає освячену йорданську воду за велику святість. Її бережуть і використовують протягом року. Ця вода має силу очищувати і зцілювати душу й тіло людини. Йорданською водою також скроплюють оселю, щоб оминало всяке нещастя і гарно велося в домі. І що цікаво, досі незрозумілим залишається той факт, як свячена йорданська вода не псується і може довго зберігатися. Запрошуємо на відзначення Водохреща, де кожен зможе запастися святою водичкою на увесь рік", - йдеться у повідомленні.