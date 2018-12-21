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У Луцьку з кранів тектиме свята вода

У Луцьку з кранів тектиме свята вода
Лучан кличуть на святкове освячення води за участю владики Михаїла.

У суботу, 19 січня, на території підприємства КП «Луцькводоканал» відбудеться традиційне освячення Хрещенської води, участь в якому візьме Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомили у "Луцькводоканалі".

Дійство розпочнеться приблизно о 12-12:30 19 грудня.

"Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до Богослужіння та освячення води, розділивши одне із найбільших християнських свят – Водохреща. До спільної молитви та освячення долучиться також настоятель Церкви Івана Золотоустого Отець Петро (Атаманів). Вшануймо разом свято Хрещення Господнього – третього і завершального великого свята Різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща. Від найдавніших часів християнська Церква вважає освячену йорданську воду за велику святість. Її бережуть і використовують протягом року. Ця вода має силу очищувати і зцілювати душу й тіло людини. Йорданською водою також скроплюють оселю, щоб оминало всяке нещастя і гарно велося в домі. І що цікаво, досі незрозумілим залишається той факт, як свячена йорданська вода не псується і може довго зберігатися. Запрошуємо на відзначення Водохреща, де кожен зможе запастися святою водичкою на увесь рік", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Водохреще, освячення, свято, Михаїл
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