У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
Сьогодні, 16:26
Торговий центр "Ювант" пропонує знижки на усі товари.
Різдвяні свята закінчуються, а у ТЦ продовжують дарувати знижки усім клієнтам.
Акція розпочинається з 19 січня.
У торговому центрі зазначають, що кожен зможе придбати бажаний товар за заниженою ціною.
Поспішайте завітати у "Ювант" та отримати знижку до 50%
Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д.
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Різдвяні свята закінчуються, а у ТЦ продовжують дарувати знижки усім клієнтам.
Акція розпочинається з 19 січня.
У торговому центрі зазначають, що кожен зможе придбати бажаний товар за заниженою ціною.
Поспішайте завітати у "Ювант" та отримати знижку до 50%
Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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