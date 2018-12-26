У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*





Різдвяні свята закінчуються, а у ТЦ продовжують дарувати знижки усім клієнтам.



Акція розпочинається з 19 січня.



У торговому центрі зазначають, що кожен зможе придбати бажаний товар за заниженою ціною.



Поспішайте завітати у "Ювант" та отримати знижку до 50%



Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д.





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