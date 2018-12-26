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У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*

У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
Торговий центр "Ювант" пропонує знижки на усі товари.

Різдвяні свята закінчуються, а у ТЦ продовжують дарувати знижки усім клієнтам.

Акція розпочинається з 19 січня.

У торговому центрі зазначають, що кожен зможе придбати бажаний товар за заниженою ціною.

Поспішайте завітати у "Ювант" та отримати знижку до 50%

Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д.

У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*

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Теги: Ювант
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