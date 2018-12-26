Порушники-рецидивісти: кіоск у Луцьку знову попався на «нічному» алкоголі
Сьогодні, 17:36
У магазині «Свояки», що на проспекті Відродження, 26б знову торгували забороненою продукцією в нічний час.
Продавці дцього торгівельного закладу грубо та не вперше порушують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та відпускають клієнтам спиртне, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Цього разу, під час продажу вина, продавця «Свояків» спіймав на гарячому інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.
На жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
Варто зазначити, що фізична особа підприємець, якій належить магазин «Свояки» в минулому році двічі притягалась до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.156 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Продавці дцього торгівельного закладу грубо та не вперше порушують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та відпускають клієнтам спиртне, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Цього разу, під час продажу вина, продавця «Свояків» спіймав на гарячому інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.
На жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
Варто зазначити, що фізична особа підприємець, якій належить магазин «Свояки» в минулому році двічі притягалась до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.156 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А є закон який забороняє ???
Останні новини
У перукарні «Смугастий носоріг» – цікава пропозиція для мам*
Сьогодні, 17:45
Суд над бійцями 51-ої бригади не відбувся через неявку підсудних
Сьогодні, 17:40
Порушники-рецидивісти: кіоск у Луцьку знову попався на «нічному» алкоголі
Сьогодні, 17:36
Де у Любешеві купатимуться на Водохреще
Сьогодні, 17:33