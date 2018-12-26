Порушники-рецидивісти: кіоск у Луцьку знову попався на «нічному» алкоголі

У магазині «Свояки», що на проспекті Відродження, 26б знову торгували забороненою продукцією в нічний час.Продавці дцього торгівельного закладу грубо та не вперше порушують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та відпускають клієнтам спиртне, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.Цього разу, під час продажу вина, продавця «Свояків» спіймав на гарячому інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.На жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.Варто зазначити, що фізична особа підприємець, якій належить магазин «Свояки» в минулому році двічі притягалась до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.156 КУпАП.