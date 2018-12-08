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Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*

Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*
У другому будинку житлового комплексу «Юпітер» під Луцьком продається однокімнатна квартира за вигідною ціною - 13 000 грн\кв.м.

Наразі це остання вільна квартира із таким плануванням у ІІ будинку ЖК Юпітер, що здається в експлуатацію за кілька місяців. Її площа - 56,55 кв.м, розповіли у Будівельній компанії «Інвестор».

ЯКЕ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ?
Тут простора кухня площею 20 квадратів. Її можна зонувати на столову та вітальню. Хоча, можна залишити як звичайну кухню: будь-якій господині приємніше готувати де багато вільного місця ;)

Спальня трішки менша – має 15,23 квадратів. Тут також є лоджія та великі панорамні вікна «в підлогу», з яких відкривається чудовий краєвид.

Санвузли розділені. Ванна має 4,37 квадратів, туалет – 2,26.

Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*

Планування квартири

ЯКІ ЇЇ ПЕРЕВАГИ?
Квартира знаходиться у житловому комплексі «Юпітер», де буде близько 140 квартир. Тут не дуже гамірно і не надто багатолюдно. Житловий комплекс знаходиться на межі Луцька та села Липини. З одного боку, тут спокійно та немає шуму міста. Втім, доїхати до центру Луцька можна доволі швидко, особливо, якщо є власна автівка.

До слова, суттєва перевага для власників авто – біля будинку є парковка. За кожною квартирою закріплене одне паркомісце.

Окрім цього, на території житлового комплексу виділена велика територія під сучасний дитячий майданчик.

Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*

Дитячий майданчик

СКІЛЬКИ КОШТУЄ КВАРТИРА?
Вартість одного квадратного метру становить 13 000 грн.

Загальна вартість квартири – 735 150 грн.

Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*
Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*
Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*
Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*
Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*

Дизайн 1-кімнатної квартири у ЖК «Юпітер»

ЯК ЇЇ ПРИДБАТИ?
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*

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Теги: Інвестор, будівництво
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