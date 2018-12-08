Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*





Наразі це остання вільна квартира із таким плануванням у ІІ будинку ЖК Юпітер, що здається в експлуатацію за кілька місяців. Її площа - 56,55 кв.м, розповіли у



ЯКЕ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ?

Тут простора кухня площею 20 квадратів. Її можна зонувати на столову та вітальню. Хоча, можна залишити як звичайну кухню: будь-якій господині приємніше готувати де багато вільного місця ;)



Спальня трішки менша – має 15,23 квадратів. Тут також є лоджія та великі панорамні вікна «в підлогу», з яких відкривається чудовий краєвид.



Санвузли розділені. Ванна має 4,37 квадратів, туалет – 2,26.





Планування квартири



ЯКІ ЇЇ ПЕРЕВАГИ?

Квартира знаходиться у житловому комплексі «Юпітер», де буде близько 140 квартир. Тут не дуже гамірно і не надто багатолюдно. Житловий комплекс знаходиться на межі Луцька та села Липини. З одного боку, тут спокійно та немає шуму міста. Втім, доїхати до центру Луцька можна доволі швидко, особливо, якщо є власна автівка.



До слова, суттєва перевага для власників авто – біля будинку є парковка. За кожною квартирою закріплене одне паркомісце.



Окрім цього, на території житлового комплексу виділена велика територія під сучасний дитячий майданчик.





Дитячий майданчик



СКІЛЬКИ КОШТУЄ КВАРТИРА?

Вартість одного квадратного метру становить 13 000 грн.



Загальна вартість квартири – 735 150 грн.





Дизайн 1-кімнатної квартири у ЖК «Юпітер»



ЯК ЇЇ ПРИДБАТИ?

Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail:



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другому будинку житлового комплексу «Юпітер» під Луцьком продається однокімнатна квартира за вигідною ціною - 13 000 грн\кв.м.Наразі це остання вільна квартира із таким плануванням у ІІ будинку ЖК Юпітер, що здається в експлуатацію за кілька місяців. Її площа - 56,55 кв.м, розповіли у Будівельній компанії «Інвестор» Тут простора кухня площею 20 квадратів. Її можна зонувати на столову та вітальню. Хоча, можна залишити як звичайну кухню: будь-якій господині приємніше готувати де багато вільного місця ;)Спальня трішки менша – має 15,23 квадратів. Тут також є лоджія та великі панорамні вікна «в підлогу», з яких відкривається чудовий краєвид.Санвузли розділені. Ванна має 4,37 квадратів, туалет – 2,26.Планування квартириКвартира знаходиться у житловому комплексі «Юпітер», де буде близько 140 квартир. Тут не дуже гамірно і не надто багатолюдно. Житловий комплекс знаходиться на межі Луцька та села Липини. З одного боку, тут спокійно та немає шуму міста. Втім, доїхати до центру Луцька можна доволі швидко, особливо, якщо є власна автівка.До слова, суттєва перевага для власників авто – біля будинку є парковка. За кожною квартирою закріплене одне паркомісце.Окрім цього, на території житлового комплексу виділена велика територія під сучасний дитячий майданчик.Дитячий майданчикВартість одного квадратного метру становить 13 000 грн.Загальна вартість квартири – 735 150 грн.Дизайн 1-кімнатної квартири у ЖК «Юпітер»Звертайтеся у відділ продажу за телефоном:096 030 20 10або ж за адресою:м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.Сайт: www.investor.lutsk.uaE-mail: [email protected] Facebook: facebook.com/investorlutsk/Instagram: bud.investor

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