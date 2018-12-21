Повідомили, скільки коштів волинські виші поклали на депозит





Так, станом на 1 грудня 2018 року Луцький національний технічний університет тримав на вкладних рахунках 4 млн гривень. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки коштів на депозитних рахунках на цю дату не мав.



Всі кошти отримані за рахунок надання платних послуг вишами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство фінансів повідомило ІА "Конкурент" , скільки коштів тримають на депозитах волинські виші.Так, станом на 1 грудня 2018 року Луцький національний технічний університет тримав на вкладних рахунках 4 млн гривень. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки коштів на депозитних рахунках на цю дату не мав.Всі кошти отримані за рахунок надання платних послуг вишами.

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