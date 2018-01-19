Алкоголь – не по фен-шую, – волинські медики про купання на Водохреще

19 січня відзначатимуть велике свято – Хрещення Господнє (Водохреще).Тож волинські медики розповіли, як правильно підготувати організм до купання, - пише Волинський обласний центр здоров'я.З медичної точки зору – загартовувати організм потрібно протягом року, а не лише раз в рік робити йому такий холодовий стрес. Кожен для себе визначає це сам, але оскільки занурення в крижану купіль на Водохреще має в собі і духовну, і тілесну складову, то я б радив напередодні обговорити це бажання по-перше з священником, а по-друге – з сімейним лікарем.Випадки загострення хронічних захворювань після переохолодження непоодинокі, тому необхідно зважено приймати рішення щодо окунання.Ось основні правила занурення:1. Сходіть зранку в храм, щоб окунання для вас було не просто екстримальним моржуванням, а несло духовний зміст;2. Поки стоїте в черзі до ополонки, щоб не переохолодитись майте накинутим на собі якийсь одяг (наприклад махровий халат) і взуті на ноги неслизькі капці;3. Разом з тим активно фізично розігрівайтесь – присідайте, махайте руками і т.д. Алкоголь - заборонений ( ні з духовної, ні з медичної точки зору – це не по фен-шую);4. Традиційно прийнято окунатись тричі і з головою, але якщо немає можливості потім добре висушити волосся чи одразу попасти в теплі умови, то краще занурюйтесь по шию.5. Занурившись, довго в воді не затримуйтесь, швидко виходьте, висушіть і розітріть тіло рушником, швиденько вдягайтесь. І випийте що-небудь гаряче, що допоможе зігрітись (чай, морс, кава і т.д ).