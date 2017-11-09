У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних





Інцидент трапився ввечері 17 січня приблизно о 23:00 год. на перехресті вул. Івана Франка - вул. Яровиця, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Екіпаж патрульних обстежив прилеглу територію та виявив виноватця ДТП на якого вказав свідок. Водій Alfa Romeo перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.



Водій від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився.



Тож відносно правопорушника патрульні склали адмінматеріали.Далі рішення по справі щодо водія буде приймати суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій Alfa Romeo зіткнувся з автомобілем Volkswagen Sharan. Покинув місце події і втік у невідомому напрямку.Інцидент трапився ввечері 17 січня приблизно о 23:00 год. на перехресті вул. Івана Франка - вул. Яровиця, - інформує патрульна поліція Волинської області.Екіпаж патрульних обстежив прилеглу територію та виявив виноватця ДТП на якого вказав свідок. Водій Alfa Romeo перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.Водій від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився.Тож відносно правопорушника патрульні склали адмінматеріали.Далі рішення по справі щодо водія буде приймати суд.

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