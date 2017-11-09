вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних

У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних
У Луцьку водій Alfa Romeo зіткнувся з автомобілем Volkswagen Sharan. Покинув місце події і втік у невідомому напрямку.

Інцидент трапився ввечері 17 січня приблизно о 23:00 год. на перехресті вул. Івана Франка - вул. Яровиця, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Екіпаж патрульних обстежив прилеглу територію та виявив виноватця ДТП на якого вказав свідок. Водій Alfa Romeo перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Водій від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився.

Тож відносно правопорушника патрульні склали адмінматеріали.Далі рішення по справі щодо водія буде приймати суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водій, втеча, аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Сьогодні, 11:15
Куди піти на вихідні у Луцьку: 18-20 січня
Сьогодні, 11:00
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних
Сьогодні, 10:53
У Луцьку легковик влетів у дерево
Сьогодні, 10:49
Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії, – розслідування
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Розшукали водія, що спричинив у Луцьку аварію і втік Розшукали водія, що спричинив у Луцьку аварію і втік
09 листопад, 2017, 15:36
Аварія у Луцьку: маршрутка в'їхала в іномарку Аварія у Луцьку: маршрутка в'їхала в іномарку
27 березень, 2017, 13:36
У Луцьку в аварії «знесло» півавто: водій у важкому стані. ФОТО У Луцьку в аварії «знесло» півавто: водій у важкому стані. ФОТО
09 червень, 2015, 16:17
Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель
12 січень, 18:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
17 січень, 19:32
 1
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Сьогодні, 11:15
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 18-20 січня
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних
Сьогодні, 10:53
 0
У Луцьку легковик влетів у дерево
Сьогодні, 10:49
 0
Медіа
відео
1/8