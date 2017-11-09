У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних
Сьогодні, 10:53
У Луцьку водій Alfa Romeo зіткнувся з автомобілем Volkswagen Sharan. Покинув місце події і втік у невідомому напрямку.
Інцидент трапився ввечері 17 січня приблизно о 23:00 год. на перехресті вул. Івана Франка - вул. Яровиця, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Екіпаж патрульних обстежив прилеглу територію та виявив виноватця ДТП на якого вказав свідок. Водій Alfa Romeo перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
Водій від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився.
Тож відносно правопорушника патрульні склали адмінматеріали.Далі рішення по справі щодо водія буде приймати суд.
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Інцидент трапився ввечері 17 січня приблизно о 23:00 год. на перехресті вул. Івана Франка - вул. Яровиця, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Екіпаж патрульних обстежив прилеглу територію та виявив виноватця ДТП на якого вказав свідок. Водій Alfa Romeo перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
Водій від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився.
Тож відносно правопорушника патрульні склали адмінматеріали.Далі рішення по справі щодо водія буде приймати суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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