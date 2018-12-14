У селі на Волині водій розтрощив зупинку і втік
Сьогодні, 15:59
У селі Носачевичі Рожищенського району водій врізався у зупинку громадського транспорту.
Інцидент трапився 17 січня, по обіді. Водій на автомобілі із місця пригоди зник. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Конструкція зупинки зазнала механічних пошкоджень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що правопорушення скоїв 49-річний водій автомобіля Audi, житель цього ж району.
На водія транспортного засобу склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
Нагадаємо, що у середу, 16 січня, у Рожищенському районі співробітники сектору реагування патрульної поліції врятували життя 27-річного чоловіка.
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Інцидент трапився 17 січня, по обіді. Водій на автомобілі із місця пригоди зник. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Конструкція зупинки зазнала механічних пошкоджень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що правопорушення скоїв 49-річний водій автомобіля Audi, житель цього ж району.
На водія транспортного засобу склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
Нагадаємо, що у середу, 16 січня, у Рожищенському районі співробітники сектору реагування патрульної поліції врятували життя 27-річного чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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