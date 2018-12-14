вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині водій розтрощив зупинку і втік

У селі на Волині водій розтрощив зупинку і втік
У селі Носачевичі Рожищенського району водій врізався у зупинку громадського транспорту.

Інцидент трапився 17 січня, по обіді. Водій на автомобілі із місця пригоди зник. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Конструкція зупинки зазнала механічних пошкоджень, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що правопорушення скоїв 49-річний водій автомобіля Audi, житель цього ж району.

На водія транспортного засобу склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, що у середу, 16 січня, у Рожищенському районі співробітники сектору реагування патрульної поліції врятували життя 27-річного чоловіка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв
Сьогодні, 16:18
На Одещині за загадкових обставин померло немовля
Сьогодні, 16:15
У селі на Волині водій розтрощив зупинку і втік
Сьогодні, 15:59
Волинь – у ТОПі найбільш екологічно чистих регіонів України
Сьогодні, 15:56
Не мала умислу, – правоохоронці про дружину волинського екс-прокурора за неналежне декларування авто
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
Волинські лісівники встановили дві автобусні зупинки. ФОТО Волинські лісівники встановили дві автобусні зупинки. ФОТО
14 грудень, 2018, 10:46
На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО На Волині лісівники встановили зупинку. ФОТО
05 грудень, 2018, 19:28
На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО
30 жовтень, 2018, 19:12
На Волині лісівники облаштували зупинки на міжнародній трасі На Волині лісівники облаштували зупинки на міжнародній трасі
28 листопад, 2017, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
17 січень, 19:32
 1
Тато стояв і плакав: на Рівненщині жінка народила 19 дитину
Сьогодні, 17:29
 0
У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі
Сьогодні, 17:23
 0
Після свят луцькими ялинками гратимуться звірі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
 0
У ТРЦ «ПортCity» – величезні знижки*
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8