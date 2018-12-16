Колядки та кутя біля каміну: у лісівничому центрі на Волині провели свято для діток переселенців





Про це повідомляє прес-служба



Перші приїхали подякувати лісівникам за підтримку, другі – відпочити, помилуватися чарівною природою зимового воротнівського лісу, долучитися до підгодівлі птахів та диких качок, які зимують у місцевому ставку. Гостей зустрічали керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук та лісничий Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Юрій Курчик.



Вихованці Піддубцівського лісництва підготували змістовну програму. Педагог-організатор Алла Тодорович з дітьми розучила популярні колядки і щедрівки, з ними школярі обійшли усі офіційні установи рідного села. Тепер привітали і лісівників. До цього шкільного гурту колядників входять п’ятикласники Павло Бєлов та Артем Дубень, шестикласники Софія Савюк, Аня Злодюжко, Дарина Драницька, семикласники Уляна Купіч і Тетяна Романюк, восьмикласниця Юля Гусак, десятикласники Єва Сардачук-Король та Ангеліна Ходорчук.



– Історія цієї дружби розпочалася зі створення у школі учнівського лісництва, – каже Валентина Юхимчук. – Ось уже кілька років воно діє на базі ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр». Юні лісівники беруть участь у всіх лісівничих акціях – заготовляють жолуді та шишки, доглядають за лісовим розсадником, долучаються до творення нових лісів. Вони – часті гості Лісівничого молодіжного центру, де також допомагають працівникам Воротнівського лісництва, а ще вивчають лісівничу справу.



І цього разу не обійшлося без пізнавальних цікавих розмов. Бо ж після колядування і хороводів біля ялинки господарі запросили дітей та їхніх мам до приміщення ЛМЦ, пригостили усіх смачним чаєм з лікувальних лісових трав, а ще кутею. Адже за давнім звичаєм цього дня господині готують так звану голодну кутю, а сам день вважається пісним. Біля розпаленого каміна координатор ЛМЦ Валентина Юхимчук, лісничий Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Юрій Курчик, пасічник Іван Онищук, прес-секретар Волинського ОУЛМГ Сергій Цюриць розповіли дітям про ліс, його мешканців, роботу лісівників.



Юрій Курчик від імені начальника Волинського ОУЛМГ Олександра Кватирка та директора ДП «Ківерцівське ЛГ» Віталія Каращука подякував за співпрацю та допомогу у лісівничих справах, бережливе ставлення до природи, любов до лісу та вручив солодкі подарунки.



А ще діти переселенців з Донеччини та Луганщини разом із батьками взяли участь у майстер-класі з виготовлення смаколиків для пернатих.



Ласощі лісовим птахам діти розвісили на деревах. Не забули погодувати і качок, що живуть на воротнівських ставках, та відвідати оленів, які мешкають у вольєрі.



Цю поїздку у Волинську Швейцарію, як називають Воротнівський ботанічний заказник, організували для дітей та їхніх мам голова громадської організації «Інститут волонтерства та громадської співпраці» Юлія Євпак та менеджер соціальних проектів цієї ж організації Юлія Порохнавець. У цьому році це перша їх така акція, а торік, зізнаються волонтерки, вони провели понад сто різноманітних цікавих заходів для дітей та дорослих. У тому числі – і для дітей переселенців із Донецької та Луганської областей.



Фото Ірини Кабанової

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 січня, напередодні Водохреща до Лісівничого молодіжного центру, що діє у Воротнівському лісництві ДП «Ківерцівьке ЛГ», завітали колядники з Піддубцівської ЗОШ І-ІІІ ст. та діти переселенців з Донбасу.Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Перші приїхали подякувати лісівникам за підтримку, другі – відпочити, помилуватися чарівною природою зимового воротнівського лісу, долучитися до підгодівлі птахів та диких качок, які зимують у місцевому ставку. Гостей зустрічали керівник-координатор Лісівничого молодіжного центрута лісничий Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ»Вихованці Піддубцівського лісництва підготували змістовну програму. Педагог-організаторз дітьми розучила популярні колядки і щедрівки, з ними школярі обійшли усі офіційні установи рідного села. Тепер привітали і лісівників. До цього шкільного гурту колядників входять п’ятикласникита, шестикласникисемикласникивосьмикласниця, десятикласникита– Історія цієї дружби розпочалася зі створення у школі учнівського лісництва, – каже Валентина Юхимчук. – Ось уже кілька років воно діє на базі ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр». Юні лісівники беруть участь у всіх лісівничих акціях – заготовляють жолуді та шишки, доглядають за лісовим розсадником, долучаються до творення нових лісів. Вони – часті гості Лісівничого молодіжного центру, де також допомагають працівникам Воротнівського лісництва, а ще вивчають лісівничу справу.І цього разу не обійшлося без пізнавальних цікавих розмов. Бо ж після колядування і хороводів біля ялинки господарі запросили дітей та їхніх мам до приміщення ЛМЦ, пригостили усіх смачним чаєм з лікувальних лісових трав, а ще кутею. Адже за давнім звичаєм цього дня господині готують так звану голодну кутю, а сам день вважається пісним. Біля розпаленого каміна координатор ЛМЦ Валентина Юхимчук, лісничий Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» Юрій Курчик, пасічник, прес-секретар Волинського ОУЛМГрозповіли дітям про ліс, його мешканців, роботу лісівників.Юрій Курчик від імені начальника Волинського ОУЛМГта директора ДП «Ківерцівське ЛГ»подякував за співпрацю та допомогу у лісівничих справах, бережливе ставлення до природи, любов до лісу та вручив солодкі подарунки.А ще діти переселенців з Донеччини та Луганщини разом із батьками взяли участь у майстер-класі з виготовлення смаколиків для пернатих.Ласощі лісовим птахам діти розвісили на деревах. Не забули погодувати і качок, що живуть на воротнівських ставках, та відвідати оленів, які мешкають у вольєрі.Цю поїздку у Волинську Швейцарію, як називають Воротнівський ботанічний заказник, організували для дітей та їхніх мам голова громадської організації «Інститут волонтерства та громадської співпраці»та менеджер соціальних проектів цієї ж організації. У цьому році це перша їх така акція, а торік, зізнаються волонтерки, вони провели понад сто різноманітних цікавих заходів для дітей та дорослих. У тому числі – і для дітей переселенців із Донецької та Луганської областей.

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