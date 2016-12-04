Лучан просять взяти на прогулянку собак з притулку





Про це йдеться на сторінці КП "ЛАска" у



Адміністрація заклади завжди наголошує на тому, що для собак важливо контактувати з людьми та проводити активні прогулянки.



Тож усіх, кому не байдужа доля чотирилапих запрошують приємно, а головне з користю провести з ними час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже традиційно КП "Ласка" запрошує усіх небайдужих відвідати притулок для тварин, погуляти з собаками чи допомогти вирішити побутові питання підприємства.Про це йдеться на сторінці КП "ЛАска" у facebook Адміністрація заклади завжди наголошує на тому, що для собак важливо контактувати з людьми та проводити активні прогулянки.Тож усіх, кому не байдужа доля чотирилапих запрошують приємно, а головне з користю провести з ними час.

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