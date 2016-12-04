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Лучан просять взяти на прогулянку собак з притулку

Лучан просять взяти на прогулянку собак з притулку
Уже традиційно КП "Ласка" запрошує усіх небайдужих відвідати притулок для тварин, погуляти з собаками чи допомогти вирішити побутові питання підприємства.

Про це йдеться на сторінці КП "ЛАска" у facebook.

Адміністрація заклади завжди наголошує на тому, що для собак важливо контактувати з людьми та проводити активні прогулянки.

Тож усіх, кому не байдужа доля чотирилапих запрошують приємно, а головне з користю провести з ними час.

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Теги: КП Ласка, притулок, день волонтера
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