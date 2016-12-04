Лучан просять взяти на прогулянку собак з притулку
Сьогодні, 05:17
Уже традиційно КП "Ласка" запрошує усіх небайдужих відвідати притулок для тварин, погуляти з собаками чи допомогти вирішити побутові питання підприємства.
Про це йдеться на сторінці КП "ЛАска" у facebook.
Адміністрація заклади завжди наголошує на тому, що для собак важливо контактувати з людьми та проводити активні прогулянки.
Тож усіх, кому не байдужа доля чотирилапих запрошують приємно, а головне з користю провести з ними час.
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Про це йдеться на сторінці КП "ЛАска" у facebook.
Адміністрація заклади завжди наголошує на тому, що для собак важливо контактувати з людьми та проводити активні прогулянки.
Тож усіх, кому не байдужа доля чотирилапих запрошують приємно, а головне з користю провести з ними час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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