Тисячі поляків провели в останню путь вбитого мера Гданська. ФОТО





Про це в п'ятницю, 18 січня, повідомило агентство Reuters, - пише



Зазначається, що Адамовича поховають у суботу, 19 січня, в базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії.





Нагадаємо, що 13 січня під час благодійного концерту на Адамовича напав чоловік з ножем. На наступний день мер Гданська помер у лікарні.



Пізніше стало відомо, що напад скоїв 27-річний чоловік, який під виглядом представника ЗМІ безперешкодно вийшов на сцену і завдав Адамовичу мінімум два удари ножем у ділянку серця. Він був затриманий на місці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тисячі людей узяли участь у жалобній процесії, під час якої труну з тілом убитого мера Гданська Павла Адамовича провезли вулицями міста до місця поховання.Про це в п'ятницю, 18 січня, повідомило агентство Reuters, - пише Корреспондент Зазначається, що Адамовича поховають у суботу, 19 січня, в базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії.Нагадаємо, що 13 січня під час благодійного концерту на Адамовича напав чоловік з ножем. На наступний день мер Гданська помер у лікарні.Пізніше стало відомо, що напад скоїв 27-річний чоловік, який під виглядом представника ЗМІ безперешкодно вийшов на сцену і завдав Адамовичу мінімум два удари ножем у ділянку серця. Він був затриманий на місці.

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