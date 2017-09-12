Тисячі поляків провели в останню путь вбитого мера Гданська. ФОТО
Сьогодні, 09:36
Тисячі людей узяли участь у жалобній процесії, під час якої труну з тілом убитого мера Гданська Павла Адамовича провезли вулицями міста до місця поховання.
Про це в п'ятницю, 18 січня, повідомило агентство Reuters, - пише Корреспондент.
Зазначається, що Адамовича поховають у суботу, 19 січня, в базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії.
Нагадаємо, що 13 січня під час благодійного концерту на Адамовича напав чоловік з ножем. На наступний день мер Гданська помер у лікарні.
Пізніше стало відомо, що напад скоїв 27-річний чоловік, який під виглядом представника ЗМІ безперешкодно вийшов на сцену і завдав Адамовичу мінімум два удари ножем у ділянку серця. Він був затриманий на місці.
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Про це в п'ятницю, 18 січня, повідомило агентство Reuters, - пише Корреспондент.
Зазначається, що Адамовича поховають у суботу, 19 січня, в базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії.
Нагадаємо, що 13 січня під час благодійного концерту на Адамовича напав чоловік з ножем. На наступний день мер Гданська помер у лікарні.
Пізніше стало відомо, що напад скоїв 27-річний чоловік, який під виглядом представника ЗМІ безперешкодно вийшов на сцену і завдав Адамовичу мінімум два удари ножем у ділянку серця. Він був затриманий на місці.
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