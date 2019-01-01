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Порошенко опублікував відео свого візиту на Волинь

Порошенко опублікував відео свого візиту на Волинь
Президент України Петро Порошенко показав відео свого візиту на Волинь, який відбувся у вівторок, 15 січня.

Відео Глава Держави розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, глава держави разом з Почесним Патріархом ПЦУ Філаретом прибули до Луцька у вівторок, 15 січня. Вони відвідали службу у Свято-Троїцькому соборі та показали Томос про автокефалію волинянам.

Згодом Президент відвідав Ківерці та Рожище.

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"Днями Кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку був переповнений людьми. І це не перше місто, і не перший храм, де тисячі вірян приходять, аби на власні очі побачити Томос та помолитись за Православну Церкву України.

Вдячний вам за віру та любов до України, єдність, мужність та підтримку. Ви всі є безпосередніми учасниками процесу створення нашої церкви. Без вашої молитви цього б не сталося", - написав Петро Порошенко.


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Теги: Петро Порошенко, Волинь
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