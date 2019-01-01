Порошенко опублікував відео свого візиту на Волинь

Петро Порошенко показав відео свого візиту на Волинь, який відбувся у вівторок, 15 січня.



Відео Глава Держави розмістив на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, глава держави разом з Почесним Патріархом ПЦУ Філаретом прибули до Луцька у вівторок, 15 січня. Вони відвідали службу у Свято-Троїцькому соборі та показали Томос про автокефалію волинянам.



Згодом Президент відвідав Рожище.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ





"Днями Кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку був переповнений людьми. І це не перше місто, і не перший храм, де тисячі вірян приходять, аби на власні очі побачити Томос та помолитись за Православну Церкву України.



Вдячний вам за віру та любов до України, єдність, мужність та підтримку. Ви всі є безпосередніми учасниками процесу створення нашої церкви. Без вашої молитви цього б не сталося", - написав Петро Порошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипоказав відео свого візиту на Волинь, який відбувся у вівторок, 15 січня.Відео Глава Держави розмістив на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо,разом з Почесним Патріархом ПЦУприбули до Луцька у вівторок, 15 січня. Вонита показали Томос про автокефалію волинянам.Згодом Президент відвідав Ківерці та"Днями Кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку був переповнений людьми. І це не перше місто, і не перший храм, де тисячі вірян приходять, аби на власні очі побачити Томос та помолитись за Православну Церкву України.Вдячний вам за віру та любов до України, єдність, мужність та підтримку. Ви всі є безпосередніми учасниками процесу створення нашої церкви. Без вашої молитви цього б не сталося", - написав Петро Порошенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію