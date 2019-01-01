Лучанин подав до суду на гурт «Антитіла»

Сергій Лапковський з Луцька подав судовий позов на понад мільйон гривень проти популярного українського гурту «Антитіла».



Чоловік звинуватив гурт у тому, що вони нібито використали у своїх композиціях запатентовану ним корисну модель №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції», повідомляє



Автори пісень гурту Тарас Тополя, Сергій Вусик та Максим Сиволап отримали повістки до суду. Про це музиканти повідомили на своїй сторінці у Facebook. За їх словами йдеться про заборону використання музикантами певних тональностей та темпу у своїх піснях. Ціна позову – 1 018 692, 64 грн.



«Абсурдність ситуації полягає в тому, що... група шахраїв спромоглася отримати патент на те, що існувало у музичному світі вже багато століть. Йдеться про заборону використання музикантами певних тональностей і темпу у своїх піснях. Це буде перша подібна судова справа у світі, що побудована на виданому державними органами патенті не на винахід, а фактично на теорію, яка не підкріплена доказами. Створити прецедент – саме це кінцева мета Лапковського С.О., і його подільників для подальшого збагачення на музикантах України», - йдеться у повідомленні групи.



У свою чергу «Антитіла» ініціювали порушення кримінальної справи проти Сергія Лапковського. Вони звинувачують його у шахрайстві.



«“Антитілам” пропонували заплатити певну суму і позовна претензія була б відкликана. Але ми не пішли на це, бо для нас це принципові речі. Це щось схоже на те, що тобі забороняють використовувати певні слова у написанні текстів, або ж певні рухи у хореографічних постановках. Це якась дикість. В разі якщо ми не відстоїмо правди, може з‘явитися судовий прецедент, а об‘єктом нападок може стати кожен артист України. Бо всі музиканти так чи інакше використовують у написанні пісень певні тональності, які звучать у певному темпі», - прокоментував ситуацію у Facebook лідер гурту Тарас Тополя.



Відкрите підготовче судове засідання по справі відбудеться 23 січня у Подільському районному суді міста Києва. Представником групи «Антитіла» у справі виступить адвокат Ярослав Куц.



«Це як уявити що художникам у своїй творчості відтепер не можна малювати горизонтальні червоні лінії, а лише блакитні, бо хтось дивним чином отримав на червоні лінії патент, ніби-то вони сприймаються оком краще. І тепер треба заплатити, а потім - малювати. Абсурдність чисто українського патенту зашкалює. Є ще над чим працювати в нашій державі. І ми це зробимо, бо це стосується всіх музикантів країни», - вважає музикант Сергій Вусик.



ZAXID.NET запитав в Сергія Лапковського, чому позов стосується саме «Антитіл», проте він відповів, що про це йому «розповідати не цікаво». На прохання розповісти про суть свого винаходу він відповів, що аби його зрозуміти, «потрібно знати теорію музики». Проте згодом пообіцяв прокоментувати ситуацію трохи пізніше.



Варто зауважити, що в Україні існує поняття «патентні тролі», які отримують офіційні патенти на загальновідомі «корисні моделі», намагаючись пізніше вимагати роялті у тих, хто їх використовує – наприклад патенти на хот-дог, кулькову ручку, одноразові бахіли, сковороду і навіть автомобільні номери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємецьз Луцька подав судовий позов на понад мільйон гривень проти популярного українського гурту «Антитіла».Чоловік звинуватив гурт у тому, що вони нібито використали у своїх композиціях запатентовану ним корисну модель №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції», повідомляє Zaxid.net Автори пісень гуртутаотримали повістки до суду. Про це музиканти повідомили на своїй сторінці у Facebook. За їх словами йдеться про заборону використання музикантами певних тональностей та темпу у своїх піснях. Ціна позову – 1 018 692, 64 грн.«Абсурдність ситуації полягає в тому, що... група шахраїв спромоглася отримати патент на те, що існувало у музичному світі вже багато століть. Йдеться про заборону використання музикантами певних тональностей і темпу у своїх піснях. Це буде перша подібна судова справа у світі, що побудована на виданому державними органами патенті не на винахід, а фактично на теорію, яка не підкріплена доказами. Створити прецедент – саме це кінцева мета Лапковського С.О., і його подільників для подальшого збагачення на музикантах України», - йдеться у повідомленні групи.У свою чергу «Антитіла» ініціювали порушення кримінальної справи проти Сергія Лапковського. Вони звинувачують його у шахрайстві.«“Антитілам” пропонували заплатити певну суму і позовна претензія була б відкликана. Але ми не пішли на це, бо для нас це принципові речі. Це щось схоже на те, що тобі забороняють використовувати певні слова у написанні текстів, або ж певні рухи у хореографічних постановках. Це якась дикість. В разі якщо ми не відстоїмо правди, може з‘явитися судовий прецедент, а об‘єктом нападок може стати кожен артист України. Бо всі музиканти так чи інакше використовують у написанні пісень певні тональності, які звучать у певному темпі», - прокоментував ситуацію у Facebook лідер гурту Тарас Тополя.Відкрите підготовче судове засідання по справі відбудеться 23 січня у Подільському районному суді міста Києва. Представником групи «Антитіла» у справі виступить адвокат«Це як уявити що художникам у своїй творчості відтепер не можна малювати горизонтальні червоні лінії, а лише блакитні, бо хтось дивним чином отримав на червоні лінії патент, ніби-то вони сприймаються оком краще. І тепер треба заплатити, а потім - малювати. Абсурдність чисто українського патенту зашкалює. Є ще над чим працювати в нашій державі. І ми це зробимо, бо це стосується всіх музикантів країни», - вважає музикант Сергій Вусик.ZAXID.NET запитав в Сергія Лапковського, чому позов стосується саме «Антитіл», проте він відповів, що про це йому «розповідати не цікаво». На прохання розповісти про суть свого винаходу він відповів, що аби його зрозуміти, «потрібно знати теорію музики». Проте згодом пообіцяв прокоментувати ситуацію трохи пізніше.Варто зауважити, що в Україні існує поняття «патентні тролі», які отримують офіційні патенти на загальновідомі «корисні моделі», намагаючись пізніше вимагати роялті у тих, хто їх використовує – наприклад патенти на хот-дог, кулькову ручку, одноразові бахіли, сковороду і навіть автомобільні номери.

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