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21 січня на Волині: гортаючи календар

21 січня на Волині: гортаючи календар
Двадцять першого січня відзначають Міжнародний день обіймів.

Свято було вигадане американцями і спочатку було популярним лише в США. Та згодом цю ідею підхопили й інші країни світу.

Головна мета цього дня - проявити теплі дружні настрої не лише до своїх знайомих чи родичів, а й до незнайомих людей. Ніякого інтимного підтексту у таких обіймах немає, оскільки вони вважаються всього-на-всього моментом обміну душевним теплом.

Також сьогодні день народження у журналіста Святослава Зелінського (на фото) і представника Європейського центру правової співпраці в Україні Володимира Павліка.

Іменини цього дня святкують ті, кого звати Антон, Василина, Георгій, Ілля.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, сімейного затишку та нових досягнень.

Окрім цього, в цей день у минулому році після 242 днів героїчної оборони Донецького аеропорту українські військові залишили зруйновану будівлю нового терміналу та перемістили свої позиції за межі летовища.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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