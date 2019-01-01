21 січня на Волині: гортаючи календар

Двадцять першого січня відзначають Міжнародний день обіймів.Свято було вигадане американцями і спочатку було популярним лише в США. Та згодом цю ідею підхопили й інші країни світу.Головна мета цього дня - проявити теплі дружні настрої не лише до своїх знайомих чи родичів, а й до незнайомих людей. Ніякого інтимного підтексту у таких обіймах немає, оскільки вони вважаються всього-на-всього моментом обміну душевним теплом.Також сьогодні день народження у журналіста(на фото) і представника Європейського центру правової співпраці в УкраїніІменини цього дня святкують ті, кого звати Антон, Василина, Георгій, Ілля.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, сімейного затишку та нових досягнень.Окрім цього, в цей день у минулому році після 242 днів героїчної оборони Донецького аеропорту українські військові залишили зруйновану будівлю нового терміналу та перемістили свої позиції за межі летовища.