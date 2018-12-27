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Школи мають право не допускати до навчання нещеплених дітей, – луцький адвокат. ВІДЕО

Школи мають право не допускати до навчання нещеплених дітей, – луцький адвокат. ВІДЕО
Сім десятків дітей сьогодні не допустили до навчання у 25-й луцькій школі.

Це учні, які не мають профілактичних щеплень від кору, каже директор Віктор Цейко, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

У найближчі дні заборонити відвідувати уроки невакцинованим дітям можуть у більшості шкіл Луцька, розповів головний спеціаліст міського управління освіти Іван Дишко.

Адвокат Василь Микулик зазначив, що навчальні заклади мають право не допускати до навчання дітей, які не мають відповідних профілактичних щеплень. Це питання регулює закон.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: кір, хвороба, Волинь
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