У селі на Волині зарубали чоловіка, підозрюваного арештували
Сьогодні, 18:53
Трагічний випадок стався напередодні Водохреща у Стенжаричах Володимир-Волинського району.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Волині, 26-річний місцевий мешканець гостював у свого знайомого — 53-літнього односельця, - пише Волинь-нова.
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Допилися до того, що почали сваритися. У якийсь момент молодший чоловік схопив сокиру і вдарив господаря кілька разів по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Винуватцеві трагедії оголошено про підозру у злочині — йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Як повідомили у відділі комунікації поліції Волині, 26-річний місцевий мешканець гостював у свого знайомого — 53-літнього односельця, - пише Волинь-нова.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині чоловік розрубав голову односельцю
Допилися до того, що почали сваритися. У якийсь момент молодший чоловік схопив сокиру і вдарив господаря кілька разів по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Винуватцеві трагедії оголошено про підозру у злочині — йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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