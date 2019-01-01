У селі на Волині зарубали чоловіка, підозрюваного арештували





Як повідомили у відділі комунікації поліції Волині, 26-річний місцевий мешканець гостював у свого знайомого — ​53-літнього односельця, - пише



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Допилися до того, що почали сваритися. У якийсь момент молодший чоловік схопив сокиру і вдарив господаря кілька разів по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.



Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Винуватцеві трагедії оголошено про підозру у злочині — ​йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагічний випадок стався напередодні Водохреща у Стенжаричах Володимир-Волинського району.Як повідомили у відділі комунікації поліції Волині, 26-річний місцевий мешканець гостював у свого знайомого — ​53-літнього односельця, - пише Волинь-нова Допилися до того, що почали сваритися. У якийсь момент молодший чоловік схопив сокиру і вдарив господаря кілька разів по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Винуватцеві трагедії оголошено про підозру у злочині — ​йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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