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У луцькому ЦНАПі за рік зробили майже 26 тисяч закордонних паспортів

У луцькому ЦНАПі за рік зробили майже 26 тисяч закордонних паспортів
Протягом 2018 року у луцькому ЦНАПі надали 25695 послуг щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, такого результату вдалося досягнути завдяки купівлі трьох додаткових станцій для оформлення документів.

Основна маса звернень щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон – термінове оформлення документів.

Окрім того, 4733 послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

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Теги: паспорт, ЦНАП
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