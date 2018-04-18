У луцькому ЦНАПі за рік зробили майже 26 тисяч закордонних паспортів





Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.



За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, такого результату вдалося досягнути завдяки купівлі трьох додаткових станцій для оформлення документів.



Основна маса звернень щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон – термінове оформлення документів.



Окрім того, 4733 послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 2018 року у луцькому ЦНАПі надали 25695 послуг щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.За словами директора ЦНАПу, такого результату вдалося досягнути завдяки купівлі трьох додаткових станцій для оформлення документів.Основна маса звернень щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон – термінове оформлення документів.Окрім того, 4733 послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію