«Це свята справа, яку започаткувала держава», – голова Луцької райради про інклюзивні центри для дітей

У Підгайцівській ОТГ, що біля Луцька, відкрили інклюзивно-ресурсний центр.Волинь продовжує роботу в напрямку розвитку інклюзивної освіти. Завдяки спільним зусиллям всіх рівнів влади стосовно впровадження інклюзивної освіти, Україна зробила потужний крок в забезпеченні рівного доступу дітей до освіти. Варто відзначити, що на Волині діє 19 інклюзивно-ресурсний центрів, з них 8 – в об`єднаних територіальних громадах, - повідомив на своїй сторінці голова Волинської ОДАПерший в цьому році ІРЦ відкрили у Підгайцівській ОТГ 23 січня 2019 року за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка."Наше головне завдання – аби діти відчували себе щасливими. Побудувавши цих 19 центрів ми зробили велику роботу. Діти повертаються до якісного життя, соціалізуються, навчаються тому, що раніше їм було недоступне. Ми не могли раніше відкрити цей центр, так як в нас не було мети швидко закінчити. Наша мета – якісне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами. Хочу відзначити й позитивну динаміку відкриття центрів в ОТГ. Керівники громад не є підлеглими голови районної чи обласної адміністрації – але вони підтримують ініціативу Марини Порошенко. Це означає, що ми змогли достукатися до кожного волиняни і всі розуміють, що сильний повинен захищати слабшого", – зауважив під час відкриття центру Олександр Савченко.Варто відзначити, що відкриття таких центрів на Волині стало можливим завдяки Меморандуму про долучення області до національного проекту Благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», що був підписаний під час візиту на Волинь першої леді України. Голова Луцької районної ради, своєю чергою, відзначив важливість реформи, яку впроваджує Марина Анатоліївна."Реформа інклюзивної освіти, яку ми впроваджуємо і в Підгайцівській ОТГ – важлива та необхідна. Це свята справа, яку започаткувала держава. Вона має право на існування та повинна продовжуватися. Ми маємо сьогодні дбати про тих дітей та людей, які трішки відрізняються від нас. Вони не будуть обділені державою, громадою і нашою з вами увагою", – відзначив Приходько.Інклюзивно-ресурсний центр оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням, засобами корекції, меблями й комп’ютерною технікою. На проведення капітального ремонту приміщення з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 1,3 млн грн, а обладнання для кабінетів інклюзивно-ресурсного центру закуплено за рахунок державної цільової субвенції в розмірі 185,6 тис грн. Наразі у закладі працює шестеро фахівців. Загалом, інклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освіти Луцького району таприлеглих ОТГ охоплено 36 дітей з особливими освітніми потребами.Директор центру –. За його словами, розташування закладу саме у Підгайцівській ОТГ – є вдалим інфраструктурним рішенням, так як туди легко доїхати. Окрім того, він зауважив, що всі роботи з облаштування були виконані якісно."Хочу подякувати будівельникам, які прислухалися до всіх наших побажань. Центр дійсно гарний, відповідає усім вимогам. Я щиро вірю, що діти, які будуть приходити до нас на заняття, будуть щасливішими. А їхні найзаповітніші мрії ми намагатимемося тут здійснити", – відзначив він.Інклюзивно-ресурсний центр розміщений в приміщенні навчально-виховного комплексу за адресою: Луцький район, село Підгайці, вулиця Шкільна, 24 (подвір`я школи).