Критикувати позитивні зрушення – неправильно, – волинський нардеп про податкову кампанію

Ігор Лапін вважає недоцільною критику позитивних зрушень щодо податкової кампанії.



"Зрадофіли кричать, що податкову кампанію за рік владою провалено. Бо за підсумками 2018 року податкові надходження до бюджету виявилися на 8,1 млрд грн нижче запланованих", пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на censor.net.ua, - передає



Парламентар пише, що на податкові відрахування негативно вплинули аванс за рентними платежами, скорочення виробництва тютюнових виробів, а також зниження цін на нафтопродукти, відсутність девальвації гривні та зниження обсягів імпорту газу.



“То треба було більше газу імпортувати? девальвувати гривню? тримати високу ціну на нафтопродукти? Бо саме ці статті зменшили податкові надходження. При тому загалом за рік всі бюджетні зобов’язання Україна все одно виконала. Та і взагалі те, за якими саме статтями в основному зменшились податкові надходження, свідчить якраз про ефективну роботу державних механізмів України. Можна навіть не сумніватись, що якби саме за такими статтями податкові надходження були 100% чи й більше, галас від опозиції і зрадофілів був би вдесятеро гучнішим. При тому всі вони хором мовчать про те, що бюджетні зобов’язання навіть за зменшених надходжень були повністю виконані”, – зауважив нардеп.



Ігор Лапін пояснив, що потрібно читати звіти про податкові надходження правильно.



“Не надійшли вповні заплановані гроші від оподаткування імпорту газу. Це означає, що ми ввезли менше газу. Тобто, наше комунальне господарство має вже менше дірок в трубах і менші втрати при транспортуванні – тому купує менше газу. Це означає, що наші громадяни навчились економити, в них вже не 25, а 22 чи взагалі 18 градусів в спальнях і при тому кватирки не прочинені навстіж. Тому вони менше платять, бо купують менше газу. Це означає, що наші виробництва, котрі використовують газ як сировину чи як енергоносій, модернізувались, оптимізували витрати і купують менше газу. І хто ризикне сказати, що це – погані новини? Що це все не варте скорочення податкових надходжень – без яких все одно ми впорались з усіма видатковими статтями бюджету”, – написав він.



У блозі Лапін пояснив, що також не надійшли заплановані ще в 2017-му податки від купівлі нафтопродуктів – їхня вартість була меншою від запланованої, тому і податки вийшли меншими.



“Це справді хтось може вважати поганим? Серйозно? При тому, що така ситуація ще й відбиває світову тенденцію зі зниження цін на нафту й нафтопродукти – від чого скорочуються доходи державного бюджету «світової бензоколонки», країни-агресора Росії. Це теж привід обурюватись? А те, що гривня девальвувала набагато менше від очікуваного? Національна валюта на п’ятому році війни з величезним багатим агресивним сусідом не зірвалась в прірву, ціни не скакнули до небес, а з ними не зросли суми податків – це негативний результат роботи влади? Уряд, президент, ми – парламент не мали втримувати гривню в межах близько 28 грн за долар? Критики і автори заголовків «Податковий план провалено» саме це хотіли сказати? Так, ще однією причиною стало скорочення виробництва тютюнових виробів. Але і тут є моральна дилема: чи скорочення індустрії хвороб і смерті є чимось негативним? При тому Україна успішно доводить, що цілком в змозі компенсувати падіння сумнівного виробництва в цій сфері розвитком інших галузей: відкриття заводів іноземними інвесторами для включення в європейський виробничий цикл (це коли ми скручуємо якісь дротики, обтягуємо крісла шкірою, а це все потім їде десь в Німеччину чи Японію і збирається в цілий автомобіль), нові виробництва тканин і одягу, високотехнологічні виробництва і розробки”, – додав депутат.



“Тому це дійсно якась не дуже правильна тенденція: критикувати, по суті, позитивні зрушення. Але для тих груп виборців, що не звикли аналізувати бодай трошки глибше заяви політиків, це дійсно може спрацювати”, – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нардепвважає недоцільною критику позитивних зрушень щодо податкової кампанії."Зрадофіли кричать, що податкову кампанію за рік владою провалено. Бо за підсумками 2018 року податкові надходження до бюджету виявилися на 8,1 млрд грн нижче запланованих", пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на censor.net.ua, - передає ВАР Парламентар пише, що на податкові відрахування негативно вплинули аванс за рентними платежами, скорочення виробництва тютюнових виробів, а також зниження цін на нафтопродукти, відсутність девальвації гривні та зниження обсягів імпорту газу.“То треба було більше газу імпортувати? девальвувати гривню? тримати високу ціну на нафтопродукти? Бо саме ці статті зменшили податкові надходження. При тому загалом за рік всі бюджетні зобов’язання Україна все одно виконала. Та і взагалі те, за якими саме статтями в основному зменшились податкові надходження, свідчить якраз про ефективну роботу державних механізмів України. Можна навіть не сумніватись, що якби саме за такими статтями податкові надходження були 100% чи й більше, галас від опозиції і зрадофілів був би вдесятеро гучнішим. При тому всі вони хором мовчать про те, що бюджетні зобов’язання навіть за зменшених надходжень були повністю виконані”, – зауважив нардеп.Ігор Лапін пояснив, що потрібно читати звіти про податкові надходження правильно.“Не надійшли вповні заплановані гроші від оподаткування імпорту газу. Це означає, що ми ввезли менше газу. Тобто, наше комунальне господарство має вже менше дірок в трубах і менші втрати при транспортуванні – тому купує менше газу. Це означає, що наші громадяни навчились економити, в них вже не 25, а 22 чи взагалі 18 градусів в спальнях і при тому кватирки не прочинені навстіж. Тому вони менше платять, бо купують менше газу. Це означає, що наші виробництва, котрі використовують газ як сировину чи як енергоносій, модернізувались, оптимізували витрати і купують менше газу. І хто ризикне сказати, що це – погані новини? Що це все не варте скорочення податкових надходжень – без яких все одно ми впорались з усіма видатковими статтями бюджету”, – написав він.У блозі Лапін пояснив, що також не надійшли заплановані ще в 2017-му податки від купівлі нафтопродуктів – їхня вартість була меншою від запланованої, тому і податки вийшли меншими.“Це справді хтось може вважати поганим? Серйозно? При тому, що така ситуація ще й відбиває світову тенденцію зі зниження цін на нафту й нафтопродукти – від чого скорочуються доходи державного бюджету «світової бензоколонки», країни-агресора Росії. Це теж привід обурюватись? А те, що гривня девальвувала набагато менше від очікуваного? Національна валюта на п’ятому році війни з величезним багатим агресивним сусідом не зірвалась в прірву, ціни не скакнули до небес, а з ними не зросли суми податків – це негативний результат роботи влади? Уряд, президент, ми – парламент не мали втримувати гривню в межах близько 28 грн за долар? Критики і автори заголовків «Податковий план провалено» саме це хотіли сказати? Так, ще однією причиною стало скорочення виробництва тютюнових виробів. Але і тут є моральна дилема: чи скорочення індустрії хвороб і смерті є чимось негативним? При тому Україна успішно доводить, що цілком в змозі компенсувати падіння сумнівного виробництва в цій сфері розвитком інших галузей: відкриття заводів іноземними інвесторами для включення в європейський виробничий цикл (це коли ми скручуємо якісь дротики, обтягуємо крісла шкірою, а це все потім їде десь в Німеччину чи Японію і збирається в цілий автомобіль), нові виробництва тканин і одягу, високотехнологічні виробництва і розробки”, – додав депутат.“Тому це дійсно якась не дуже правильна тенденція: критикувати, по суті, позитивні зрушення. Але для тих груп виборців, що не звикли аналізувати бодай трошки глибше заяви політиків, це дійсно може спрацювати”, – підсумував Ігор Лапін.

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