Розшукують свідків жахливої аварії у Рованцях





Про це на сторінці у facebook-групі "Луцьк то є Луцьк" написала Viktoriia Svirshchevska.



Нагадаємо, що ввечері на дорозі Луцьк-Рованці



"24 вересня приблизно в 19.30 в Рованцях сталось страшне ДТП, за участю двох машин які найбільше постраждали. Можливо і ще якісь машини були задіті але ніхто не знає. Одна з машин сірий хундай акцент а друга чорна skoda...Шукаємо людей які бачили ту аварію або щось чули можливо хтось проїжав поруч і щось бачив відгукніться будь ласка...", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують свідків жахливої аварії, яка трапилась в селі Рованці 24 вересня.Про це на сторінці у facebook-групі "Луцьк то є Луцьк" написала Viktoriia Svirshchevska.Нагадаємо, що ввечері на дорозі Луцьк-Рованці трапилась ДТП за участю двох автівок, в результаті – загинула людина."24 вересня приблизно в 19.30 в Рованцях сталось страшне ДТП, за участю двох машин які найбільше постраждали. Можливо і ще якісь машини були задіті але ніхто не знає. Одна з машин сірий хундай акцент а друга чорна skoda...Шукаємо людей які бачили ту аварію або щось чули можливо хтось проїжав поруч і щось бачив відгукніться будь ласка...", - йдеться у повідомлені.

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