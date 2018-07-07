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Розшукують свідків жахливої аварії у Рованцях

Розшукують свідків жахливої аварії у Рованцях
Розшукують свідків жахливої аварії, яка трапилась в селі Рованці 24 вересня.

Про це на сторінці у facebook-групі "Луцьк то є Луцьк" написала Viktoriia Svirshchevska.

Нагадаємо, що ввечері на дорозі Луцьк-Рованці трапилась ДТП за участю двох автівок, в результаті – загинула людина.

"24 вересня приблизно в 19.30 в Рованцях сталось страшне ДТП, за участю двох машин які найбільше постраждали. Можливо і ще якісь машини були задіті але ніхто не знає. Одна з машин сірий хундай акцент а друга чорна skoda...Шукаємо людей які бачили ту аварію або щось чули можливо хтось проїжав поруч і щось бачив відгукніться будь ласка...", - йдеться у повідомлені.


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Теги: розшук, свідки, аварія
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