У ресторації «Брама» – «Бургер фест»*
Сьогодні, 09:41
Ресторація «Брама» пропонує гостям новинку.
Тріо соковитих бургерів + «Pepsi» 0,5л. в подарунок. Три різні смачні бургери: з додаванням яйця, бекону, м’ясний мікс – стануть чудовим ситним обідом або вечерею для компанії друзів чи рідних.
Не відкладайте на завтра те, що можна з'їсти сьогодні!
Чекаємо на вас в ресторації «Брама», поряд з гіпермаркетом «Там Там» на сніданки, обіди та вечері з 9:00 до 23:00!
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Тріо соковитих бургерів + «Pepsi» 0,5л. в подарунок. Три різні смачні бургери: з додаванням яйця, бекону, м’ясний мікс – стануть чудовим ситним обідом або вечерею для компанії друзів чи рідних.
Не відкладайте на завтра те, що можна з'їсти сьогодні!
Чекаємо на вас в ресторації «Брама», поряд з гіпермаркетом «Там Там» на сніданки, обіди та вечері з 9:00 до 23:00!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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