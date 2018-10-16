У ресторації «Брама» – «Бургер фест»*





Тріо соковитих бургерів + «Pepsi» 0,5л. в подарунок. Три різні смачні бургери: з додаванням яйця, бекону, м’ясний мікс – стануть чудовим ситним обідом або вечерею для компанії друзів чи рідних.



Не відкладайте на завтра те, що можна з'їсти сьогодні!



Чекаємо на вас в ресторації «Брама», поряд з гіпермаркетом «Там Там» на сніданки, обіди та вечері з 9:00 до 23:00!



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