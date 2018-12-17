Била ногами по спині: у Запоріжжі матір познущалась над 6-річним сином. ВІДЕО





Побиття, яке відбулося 19 січня, потрапило на камери спостереження, - пишуть



Жінка спочатку б’є сина руками, а потім по спині ногами. На щастя, у виховний процес втрутилися співробітники торгового центру, вони викликали поліцію.









Але навіть це насилу заспокоїло її, вона продовжувала лаятися. Жінка просила, щоб у неї забрали дитину, оскільки вона їй набридла.



Пізніше з’ясувалося, що у жінки двоє дітей віком шість і два роки і вона веде блог в Іnstagram, де дає поради з виховання дітей. Після того, як на неї посипалися звинувачення, жінка виклала у мережу чергове відео, де намагалася пояснити свою поведінку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі мати побила 6-річного сина в ігровій кімнаті одного з торгових центрів міста.Побиття, яке відбулося 19 січня, потрапило на камери спостереження, - пишуть Факти Жінка спочатку б’є сина руками, а потім по спині ногами. На щастя, у виховний процес втрутилися співробітники торгового центру, вони викликали поліцію.Але навіть це насилу заспокоїло її, вона продовжувала лаятися. Жінка просила, щоб у неї забрали дитину, оскільки вона їй набридла.Пізніше з’ясувалося, що у жінки двоє дітей віком шість і два роки і вона веде блог в Іnstagram, де дає поради з виховання дітей. Після того, як на неї посипалися звинувачення, жінка виклала у мережу чергове відео, де намагалася пояснити свою поведінку.

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