Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО
Сьогодні, 17:08
У Луцьку в центральному парку проводять заходи для запобігання загибелі риби у водоймах.
Як показали заміри вмісту розчиненого кисню у воді, проведені фахівцями вміст кисню наближався до нижньої допустимої межі, що могло загрожувати замором риби, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Працівниками КП “Парки та сквери м. Луцька” з 17 січня проводяться роботи з влаштування ополонок, які вкриваються гіллям ялини для попередження від замерзання, а сьогодні, 24 січня, окрім влаштування ополонок збагачували воду киснем двома компресорами, якими нагнітали повітря під лід.
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Як показали заміри вмісту розчиненого кисню у воді, проведені фахівцями вміст кисню наближався до нижньої допустимої межі, що могло загрожувати замором риби, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Працівниками КП “Парки та сквери м. Луцька” з 17 січня проводяться роботи з влаштування ополонок, які вкриваються гіллям ялини для попередження від замерзання, а сьогодні, 24 січня, окрім влаштування ополонок збагачували воду киснем двома компресорами, якими нагнітали повітря під лід.
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