25 січня на Волині: гортаючи календар
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День народження сьогодні в української журналістки, письменниці, літературного критика, члена Національної спілки журналістів України Жанни Куяви (на фото).
25 січня – день пам’яті Святої мучениці Тетяни.
Бажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.
25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєно Петрові Вашуріну.
Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.
Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.
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25 січня – день пам’яті Святої мучениці Тетяни.
Бажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.
25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєно Петрові Вашуріну.
Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.
Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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