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Для Луцька куплять техніку, яка подрібнюватиме сміття на міліметрові шматочки

Для Луцька куплять техніку, яка подрібнюватиме сміття на міліметрові шматочки
У Луцьку придбають мобільний комплекс для сортування сміття, який зможе його подрібнювати.

Про це розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась, повідомляє Волинь24.

«Вона буде обслуговувати, скажімо, більше ОТГ, ніж місто Луцьк. Для того, щоб виконати закон України про сортроздільний збір сміття, ми мусимо поставити ще одну лінію. Це робиться для того, щоб несортоване сміття від ОТГ, яке буде прийматися, відсортовувалося», – сказав він.

За словами Юрія Крася, потужність комплексу – 50 тисяч тонн у рік, і за допомогою нього можна сортувати сміття до 16-ти фракцій.

«Єдине – там буде шредер, який після сортування буде подрібнювати сміття на 3-5 міліметрів. Це дасть можливість краще його пресувати», – додав посадовець.

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Теги: сміття, переробка, подрібнення, сортувальна лінія
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