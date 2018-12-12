За минулий рік на Волині рибний патруль викрив майже сотню порушень

Протягом 2018 року Волинський рибоохоронний патруль спільно з працівниками Нацполіції провели 52 рибоохоронних рейди.В ході проведених заходів викрили 83 порушення природоохоронного законодавства, - повідомили у Держрибагентстві."Затримано шістьох громадян, на яких було порушено чотири кримінальних справи за ч. 1 ст. 249 КК України. Своїми діями громадяни завдали збитків рибному господарству України на суму 15 077 грн. Наразі, трьох порушників притягнуто судом до кримінальної відповідальності. Також за однією справою (три особи) ведеться досудове розслідування Старовижівським відділенням поліції", - йдеться у повідомленні.Крім того, здійснювався контроль за місцями збуту водних біоресурсів. Так, за звітний період інспекторським складом патруля складено 72 адміністративних протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Вилучено 327,3 кг риби. Одночасно приділялася увага незаконній реалізації заборонених знарядь лову. Загалом було викрито 24 порушення за ст. 85-1 КУпАП та конфісковано 27 од. сіткоснастевих заборонених знарядь лову."Із залученням посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби Волинської області у минулому році здійснювалась робота по відбору проб води на вміст розчиненого у воді кисню на водних об’єктах, які мали ознаки можливої задухи водних біоресурсів. Було відібрано проби води на р. Чорногузка, біля с. Полонка Луцького району, р. Луга, поблизу с. Щенятин Іваничівського району, р. Луга в м. Нововолинськ та рибогосподарському водному об’єкті в районі вул. Ковельска м. Луцьк", - повідомили у відомстві.