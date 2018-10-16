Поїзд на смерть збив 17-річну дівчину
Сьогодні, 13:30
У Бродах Львівської області 17-річна дівчина загинула внаслідок наїзду швидкісного поїзда Київ - Івано-Франківськ.
Про це повідомила речниця обласної поліції Світлана Добровольська у Facebook, - пише Уніан.
"24 січня близько 19:00 в Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді по вулиці Львівській електропоїзд збив неповнолітню, в результаті чого вона померла", - написала вона.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це повідомила речниця обласної поліції Світлана Добровольська у Facebook, - пише Уніан.
"24 січня близько 19:00 в Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді по вулиці Львівській електропоїзд збив неповнолітню, в результаті чого вона померла", - написала вона.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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