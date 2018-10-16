Поїзд на смерть збив 17-річну дівчину





Про це повідомила речниця обласної поліції Світлана Добровольська у Facebook, - пише



"24 січня близько 19:00 в Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді по вулиці Львівській електропоїзд збив неповнолітню, в результаті чого вона померла", - написала вона.



Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бродах Львівської області 17-річна дівчина загинула внаслідок наїзду швидкісного поїзда Київ - Івано-Франківськ.Про це повідомила речниця обласної поліції Світлана Добровольська у Facebook, - пише Уніан "24 січня близько 19:00 в Бродівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді по вулиці Львівській електропоїзд збив неповнолітню, в результаті чого вона померла", - написала вона.Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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