У луцькому притулку почали вживляли чіпи тваринам. ВІДЕО





За тиждень на комунальному підприємстві «Ласка» прочіпували 5 тварин, - йдеться у сюжеті



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180 засобів для ідентифікації котів та собак ветеринари підприємства отримали від благодійників.



Від початку року, каже директорка притулку Наталія Рудь, на підприємстві чіпують тих тварин, яким знайшли господарів.



Детальніше - у сюжеті.



Довідково:



Якщо вашу тваринку хтось знайде на вулиці, то в першу чергу її відведуть до ветеринарного лікаря чи установи, яка має сканер та зчитають номер транспондера (мікрочіпа). Ввівши даний номер в базу даних реєстрації тварин, можна буде миттєво відшукати власника.





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