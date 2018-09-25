вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому притулку почали вживляли чіпи тваринам. ВІДЕО

У луцькому притулку почали вживляли чіпи тваринам. ВІДЕО
На луцькому КП "Ласка" розпочали вживляти спеціальні чіпи тваринам, для яких знайшли господарів.

За тиждень на комунальному підприємстві «Ласка» прочіпували 5 тварин, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому притулку тваринам вживлятимуть чіпи

180 засобів для ідентифікації котів та собак ветеринари підприємства отримали від благодійників.

Від початку року, каже директорка притулку Наталія Рудь, на підприємстві чіпують тих тварин, яким знайшли господарів.

Детальніше - у сюжеті.

Довідково:

Якщо вашу тваринку хтось знайде на вулиці, то в першу чергу її відведуть до ветеринарного лікаря чи установи, яка має сканер та зчитають номер транспондера (мікрочіпа). Ввівши даний номер в базу даних реєстрації тварин, можна буде миттєво відшукати власника.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ласка, собаки, гроші, чіпи, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*
Сьогодні, 14:45
У луцькому притулку почали вживляли чіпи тваринам. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:23
У Луцьку вирує кір: медики вакцинували понад 3 тисячі людей
Сьогодні, 14:20
Голова Волинської ОДА бере участь у Всеукраїнській звітній конференції з інклюзивної освіти
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
У луцькому притулку тваринам вживлятимуть чіпи У луцькому притулку тваринам вживлятимуть чіпи
04 січень, 12:06
«Ласці» планують дати додаткові гроші «Ласці» планують дати додаткові гроші
25 вересень, 2018, 11:17
Екс-очільниця луцької «Ласки» засвітилась у скандалі. ВІДЕО Екс-очільниця луцької «Ласки» засвітилась у скандалі. ВІДЕО
23 січень, 14:50
У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі У Володимирі бездомний пес напав на дитину, – соцмережі
18 січень, 17:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Там Там» пропонує лучанам скористатися вигідними пропозиціями*
Сьогодні, 14:45
 0
У луцькому притулку почали вживляли чіпи тваринам. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
 0
У Києві чоловік влаштував вдома криваву розправу над жінкою і дитиною. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:23
 0
У Луцьку вирує кір: медики вакцинували понад 3 тисячі людей
Сьогодні, 14:20
 0
Голова Волинської ОДА бере участь у Всеукраїнській звітній конференції з інклюзивної освіти
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8