Як зберігають вакцини проти кору, якими роблять щеплення волинянам. ВІДЕО





Журналістам Павло Пахолюк.



Саме тут вона зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм.



З його слів, термін придатності вакцини два роки, вона закуплена за державні гроші.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики запевнили, Волинь забезпечена вакциною від кору, паротиту і багряниці.Журналістам Суспільного про це розповів лікар-епідеміолог обласної бази спеціального медичного постачанняСаме тут вона зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм.З його слів, термін придатності вакцини два роки, вона закуплена за державні гроші.Детальніше - у сюжеті.

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