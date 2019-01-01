Як зберігають вакцини проти кору, якими роблять щеплення волинянам. ВІДЕО
Сьогодні, 15:19
Медики запевнили, Волинь забезпечена вакциною від кору, паротиту і багряниці.
Журналістам Суспільного про це розповів лікар-епідеміолог обласної бази спеціального медичного постачання Павло Пахолюк.
Саме тут вона зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм.
З його слів, термін придатності вакцини два роки, вона закуплена за державні гроші.
Детальніше - у сюжеті.
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Журналістам Суспільного про це розповів лікар-епідеміолог обласної бази спеціального медичного постачання Павло Пахолюк.
Саме тут вона зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм.
З його слів, термін придатності вакцини два роки, вона закуплена за державні гроші.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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