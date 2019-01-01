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Як зберігають вакцини проти кору, якими роблять щеплення волинянам. ВІДЕО

Як зберігають вакцини проти кору, якими роблять щеплення волинянам. ВІДЕО
Медики запевнили, Волинь забезпечена вакциною від кору, паротиту і багряниці.

Журналістам Суспільного про це розповів лікар-епідеміолог обласної бази спеціального медичного постачання Павло Пахолюк.

Саме тут вона зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм.

З його слів, термін придатності вакцини два роки, вона закуплена за державні гроші.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: вакцинація, медицина, кір
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