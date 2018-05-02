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В місті на Волині гарячу воду подаватимуть по графіку

В місті на Волині гарячу воду подаватимуть по графіку
У Нововолинську жителям житлового будинку та трьох мікрорайонів гарячу воду подаватимуть по графіку.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Члени Нововолинського виконкому затвердили години подачі гарячої води комунальним підприємством «Нововолинськтеплокомуненерго» мешканцям 15-го, 5-го, 6-го мікрорайонів та будинку №2А по проспекту Перемоги на період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

Згідно графіку, подача води відбуватиметься: у четвер і п’ятницю – з 17-00 до 23-00 години, у суботу, неділю та святкові дні – з 7-00 до 23-00 години.

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Теги: гаряча вода, графік, Нововолинськ
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