На Волині знову обікрали храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 10:19
Учора, 25 січня, обікрали хрім у селі Дерно Ківерцівського району.
Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Відомо, що зловмисники вдерлися у Свято-Михайлівський храм Ківерцівського благочиння Волинської єпархії. Його настоятелем є протоієрей Петро Філіпович.
Нагадаємо, попередні крадіжки у храмах УПЦ (МП) сталися у Горохівському та Маневицькому районах.
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Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Відомо, що зловмисники вдерлися у Свято-Михайлівський храм Ківерцівського благочиння Волинської єпархії. Його настоятелем є протоієрей Петро Філіпович.
Нагадаємо, попередні крадіжки у храмах УПЦ (МП) сталися у Горохівському та Маневицькому районах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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