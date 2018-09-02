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На Волині знову обікрали храм УПЦ (МП)

На Волині знову обікрали храм УПЦ (МП)
Учора, 25 січня, обікрали хрім у селі Дерно Ківерцівського району.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Відомо, що зловмисники вдерлися у Свято-Михайлівський храм Ківерцівського благочиння Волинської єпархії. Його настоятелем є протоієрей Петро Філіпович.

Нагадаємо, попередні крадіжки у храмах УПЦ (МП) сталися у Горохівському та Маневицькому районах.

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Теги: церква, крадіжка, Дерно, Волинь
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