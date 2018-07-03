Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні
Сьогодні, 11:35
У 2018 році у Луцькій міській клінічній лікарні лікували 22 652 пацієнтів. Із цієї кількості 2,4% пацієнтів померли.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.
За інформацією медиків, 70,5% померлих пенсійного віку, 22,3% - старші 80-ти років.
Серед причин смерті на першому місці – ішемічна хвороба серця з ускладненнями та інфаркти (25,3%), на другому місці – інсульти (21,8%), на третьому – смерть від травм та отруєнь (9%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.
За інформацією медиків, 70,5% померлих пенсійного віку, 22,3% - старші 80-ти років.
Серед причин смерті на першому місці – ішемічна хвороба серця з ускладненнями та інфаркти (25,3%), на другому місці – інсульти (21,8%), на третьому – смерть від травм та отруєнь (9%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні
Сьогодні, 11:35
У ТРЦ «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:23
На Волині знову обікрали храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 10:19
За дивних обставин помер відомий український журналіст
Сьогодні, 10:02
Медіа