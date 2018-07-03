Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні





Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.



За інформацією медиків, 70,5% померлих пенсійного віку, 22,3% - старші 80-ти років.



Серед причин смерті на першому місці – ішемічна хвороба серця з ускладненнями та інфаркти (25,3%), на другому місці – інсульти (21,8%), на третьому – смерть від травм та отруєнь (9%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році у Луцькій міській клінічній лікарні лікували 22 652 пацієнтів. Із цієї кількості 2,4% пацієнтів померли.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.За інформацією медиків, 70,5% померлих пенсійного віку, 22,3% - старші 80-ти років.Серед причин смерті на першому місці – ішемічна хвороба серця з ускладненнями та інфаркти (25,3%), на другому місці – інсульти (21,8%), на третьому – смерть від травм та отруєнь (9%).

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