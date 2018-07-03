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Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні

Назвали найпоширеніші причини смерті пацієнтів луцької лікарні
У 2018 році у Луцькій міській клінічній лікарні лікували 22 652 пацієнтів. Із цієї кількості 2,4% пацієнтів померли.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.

За інформацією медиків, 70,5% померлих пенсійного віку, 22,3% - старші 80-ти років.

Серед причин смерті на першому місці – ішемічна хвороба серця з ускладненнями та інфаркти (25,3%), на другому місці – інсульти (21,8%), на третьому – смерть від травм та отруєнь (9%).

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Теги: смерть, лікарня, Луцьк
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