«Це варварство», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про норкову ферму

Майя Москвич вважає намір збудувати хутряну ферму на Волині "дикістю та варварством".



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, у селі Підгірне Рожищенського району



"Я не еко активіст, але вважаю що для Волині, яка є відносно екологічно чистою, людяною і межує з ЄС - це дикість і варварство!Так, в Луцьку прекрасний старовинний замок, проводяться лицарські турніри, влітку навіть шибеницю в центрі міста поставили ... але хутряна ферма поблизу міста - це реальний відкат в минуле!" - наголсила Майя Москвич.



За її словами, у Європі виробництво хутра забороняють і саме тому інвестори переносять, зокрема, в Україну шкідливі виробництва.



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"Я впевнена з часом звірові всі ферми будуть заборонені і в Україні. З діючими вже нічого не зробиш, але навіщо відкривати нові? Чи ті, котрі давали дозвіл на відкриття сподіваються на реванш опозиції, зміну вектору і союзну державу з Росією...? А люди Копачівсьеої ОТГ взагалі в курсі що вони погодили? На Львівщині люди виступили проти шкідливого виробництва, Житомир протестував, але здається безуспішно. А Волинь що? Я не знаю що я можу зробити, але мені відкриття цієї ферми на Волині дуже не подобається", - відзначила переможниця "Ігор Нескорених". Вона висловила готовність усіляко сприяти, аби хутряну ферму таки не відкрили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможниця "Ігор Нескорених"вважає намір збудувати хутряну ферму на Волині "дикістю та варварством".Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, у селі Підгірне Рожищенського району планують відкривати хутряну звіроферму . Там розводитимуть норок, із яких робитимуть шуби."Я не еко активіст, але вважаю що для Волині, яка є відносно екологічно чистою, людяною і межує з ЄС - це дикість і варварство!Так, в Луцьку прекрасний старовинний замок, проводяться лицарські турніри, влітку навіть шибеницю в центрі міста поставили ... але хутряна ферма поблизу міста - це реальний відкат в минуле!" - наголсила Майя Москвич.За її словами, у Європі виробництво хутра забороняють і саме тому інвестори переносять, зокрема, в Україну шкідливі виробництва.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Норкова ферма на Волині: тварин годуватимуть кишками, а їх трупи зберігатимуть в холодильниках "Я впевнена з часом звірові всі ферми будуть заборонені і в Україні. З діючими вже нічого не зробиш, але навіщо відкривати нові? Чи ті, котрі давали дозвіл на відкриття сподіваються на реванш опозиції, зміну вектору і союзну державу з Росією...? А люди Копачівсьеої ОТГ взагалі в курсі що вони погодили? На Львівщині люди виступили проти шкідливого виробництва, Житомир протестував, але здається безуспішно. А Волинь що? Я не знаю що я можу зробити, але мені відкриття цієї ферми на Волині дуже не подобається", - відзначила переможниця "Ігор Нескорених". Вона висловила готовність усіляко сприяти, аби хутряну ферму таки не відкрили.

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